Κόσμος

Βουλγαρία: Συνελήφθη ο Μπόικο Μπορίσοφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι άλλοι συνελήφθησαν μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος GERB (Πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της Βουλγαρίας) συνελήφθη σήμερα σε αστυνομική επιχείρηση που συνδέεται με την έρευνα της Εισαγγελίας της Ε.Ε, όπως ανακοίνωσε το βουλγαρικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Βλάντισλαβ Γκοράνοφ, η πρώην πρόεδρος της επιτροπής προϋπολογισμού της βουλής Μέντα Στογιάνοβα, καθώς και η σύμβουλος του Μπορίσοφ, Σεβνταλίνα Αρναούντοβα, συνελήφθησαν επίσης.

«Μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας είναι σε εξέλιξη, σε σχέση με 120 υποθέσεις του Γραφείου της Εισαγγελίας της Ε.Ε. στη Βουλγαρία. Έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιούνται σε πολλές τοποθεσίες. Ο Μπόικο Μπορίσοφ, ο Βλάντισλαβ Γκοράνοφ, η Μέντα Στογιάνοβα και η Σεβνταλίνα Αρναούντοβα κρατούνται αυτήν τη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση του βουλγαρικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Απριλίου - ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Ακρίβεια: Όλα τα μέτρα για καύσιμα, ρεύμα, έκτακτο επίδομα

Μακρόν για ΝΑΤΟ: “εγκεφαλικά νεκρό” όταν η Τουρκία απειλούσε την Ελλάδα