Ολυμπιακός: Ισοπέδωσε τον Παναθηναϊκό με “κατοστάρα”

Απόλυτος κυρίαρχος οι "ερυθρόλευκοι" σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κέρδισαν εύκολα τον Παναθηναϊκό.

Με μια μεγαλειώδη εμφάνιση και εμφατική νίκη με κατοστάρα επί του Παναθηναϊκού, 101-73, ο Ολυμπιακός αντάμειψε τους φιλάθλους του, στο ΣΕΦ, στην επιστροφή τους μετά την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα στο 75%. Σε μία νύχτα των... ρεκόρ, ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός, «έπνιξε» τον Παναθηναϊκό των πολλών προβλημάτων από το πρώτο λεπτό και ξέφυγε ακόμη και με +35 πόντους (95-60 και 97-62). Η κούραση από το ταξίδι στο Κάουνας και τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις μόλις πριν δύο ημέρες δεν μείωσε το υψηλό κίνητρο των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, που έκαναν ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ της Euroleague. Ο Ολυμπιακός τέλειωσε τον αγώνα με 39 ριμπάουντ (28 ο Παναθηναϊκός) και με 13/29 τρίποντα (7/26 οι «πράσινοι»).

Βεζένκοφ και Σλούκας είχαν από 16 πόντους, ενώ από 13 πόντους πρόσθεσαν οι Μάρτιν, Παπανικολάου και Φαλ για να έρθει η 18η νίκη του Ολυμπιακού (18-10 με τις ρωσικές ομάδες, 17-8 χωρίς τις ρωσικές), στην 30ή αγωνιστική.

Για τον χωρίς βαθμολογικό κίνητρο Παναθηναϊκό (7-20 με τις ρωσικές, 6-17 χωρίς αυτές), ο Ντάριλ Μέικον πέτυχε 23 πόντους, ο Παπαγιάννης είχε 18 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους (με 3/9 τρίποντα) σημείωσε ο Νεμάνια Νέντοβιτς.

Ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε για 14η φορά νικητής ενός ευρωπαϊκού ντέρμπι αιωνίων στις 21 φορές που έχουν βρεθεί αντίπαλοι με τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτή ήταν η 7η νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα του σε εννέα «μητέρες των μαχών» στα δικά του... εδάφη. Αυτή ήταν και η 5η νίκη του Γιώργου Μπαρτζώκα στις επτά φορές που έχει υπάρξει όρθιος σε ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague. Η τελευταία φορά πριν την αποψινή ήταν στον πρώτο γύρο της τρέχουσας σεζόν (17η αγωνιστική, 23/12/2021), στο ΟΑΚΑ, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 65-84. Δύο ήττες σε ισάριθμες φορές μετρά ο προπονητής των «πρασίνων», Δημήτρης Πρίφτης στην Ευρώπη, που πάντως είχε οδηγήσει σε νίκη τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στoν πρώτο γύρο της Basket League.

Πριν από το τζάμπολ, οι διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, έκαναν την απονομή του βραβείου του MVP του Φεβρουαρίου της Euroleague στον Σάσα Βεζένκοφ.

Οι Ντίνο Ράτζα, Ντούσαν Βούκτσεβιτς και Θοδωρής Παπαλουκάς ήταν κάποιοι από τους παλαίμαχους των δύο ομάδων που βρέθηκαν απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για να δουν τις πρώην ομάδες του και την ελληνική «μητέρα των μαχών» σε επίπεδο Ευρώπης.

Τα δεκάλεπτα: 38-13, 58-33, 78-51, 101-73

Με απίστευτη ενέργεια μπήκαν στο παρκέ οι Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ απέναντι στους Μέικον, Μποχωρίδης, Κασελάκης, Ουάιτ και Παπαγιάννης το πρώτο του Παναθηναϊκού. Παπανικολάου και Ουόκαπ έκαναν την αρχή, για να τροφοδοτεί ξανά και ξανά τον Φαλ ο Ολυμπιακός που έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στον διεθνή σέντερ Γιώργο Παπαγιάννη. Ο Γάλλος σέντερ της ομάδας του Πειραιά με 9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ «υπέγραψε» τον μονόλογο των «ερυθρόλευκων» μετά το τζάμπολ, για το 22-6. Οι Μποχωρίδης, Νέντοβιτς και Παπαγιάννης είχαν σκοράρει μόνο έως τότε για τους «πράσινους». Με τον Ζαν-Σαρλ να παίρνει τη θέση του Βεζένκοφ και να ευστοχεί σε 2 τρίποντα (8π. με ένα δίποντο), αλλά και τρίποντα των Παπανικολάου και Σλούκα, ο Ολυμπιακός έριξε στο «καναβάτσο» τον Παναθηναϊκό, πριν καν ολοκληρωθεί ο... πρώτος γύρος, δηλαδή το 1ο δεκάλεπτο. Με 14/18 σουτ (6/8 τρίποντα) σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ βρέθηκαν με εμφατικό τρόπο στο +25, 38-13, στο 10ο λεπτό. Τα μηδέν αμυντικά ριμπάουντ (μόλις 3 επιθετικά), τα 0/6 τρίποντα και τα airball των παικτών του Δημήτρη Πρίφτη έκαναν το Δημήτρη Διαμαντίδη να πιάνει το κεφάλι του στον πάγκο των «πρασίνων», απογοητευμένος με την εικόνα της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίζει ολοκληρωτικό μπάσκετ και στη 2η περίοδο, να κάνει ρεκόρ σε μία περίοδο σε πόντους επιθετικά και να φωνάζει «στοπ» στο πίσω μέρος του παρκέ στους «πράσινους». Ο Χασάν Μάρτιν είχε πάρει τη θέση του Φαλ ήδη από τα τέλη της 1ης περιόδου, ο Παπανικολάου παρέμενε «καυτός» και λίγο μετά το 42-13, ο Νεμάνια Νέντοβιτς πέτυχε το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού, για το 44-18. Δύο διαδοχικά τρίποντα, όμως από ΜακΚίσικ και Σλούκα, έφεραν τον Ολυμπιακό στο θριαμβευτικό +32 (!), 50-18. Παπαγιάννης και Νέντοβιτς προσπαθούσαν να σώσουν οτιδήποτε αν... σωζόταν για τον Παναθηναϊκό και μετά από τεχνική ποινή στον Σλούκα και στον Ουάτι, ο Σέρβος μείωσε σε 55-27. Ακολούθησε το 4ο φάουλ του Ουάιτ, με τον Νίκο Χουγκάζ να παίρνει τη θέση του, στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της καριέρας του. Παρά τα 12/19 δίποντα, ο Παναθηναϊκός είχε 1/13 τρίποντα στο α΄ μέρος, αλλά κυρίως δεν μπορούσε να βρει τρόπο να σταματήσει την πολυφωνία του Ολυμπιακού στην επίθεση, αφού όποιον παίκτη κι αν έριχνε στο παρκέ ο Μπαρτζώκας, είχε κάτι να προσφέρει στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων». Κασελάκης και Μέικον διαμόρφωσαν το σκορ της 2ης περιόδου, 58-33, ενώ ένα επιθετικό φάουλ του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Λευτέρη Μποχωρίδη, είχε ως αποτέλεσμα μία αψιμαχία ανάμεσα στους δύο παίκτες λίγο πριν το τέλος της 2ης περιόδου, η οποία, πάντως δεν είχε συνέχεια. Το +25 (58-33) αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σε διαφορά σε μία περίοδο, στην Ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων σε όλες τις διοργανώσεις. Το +28 του Ολυμπιακού σε μία περίοδο, από το 1977, σε αγώνα Κυπέλλου, παραμένει η υψηλότερη διαφορά σε ντέρμπι «αιωνίων» σε ένα δεκάλεπτο.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε για ένα τετράλεπτο στην 4η περίοδο. Με τον Μέικον να ευστοχεί δις έξω από τα 6.75, τον Νέντοβιτς να είναι κι αυτός εύστοχος σε τρίποντο και τον Παπαγιάννη θετικό και δύο μέρη του παρκέ, οι «πράσινοι» έδειξαν διάθεση να ξαναμπούν στο παιχνίδι και με επιμέρους σκορ 2-13, έριξαν τη διαφορά στους -14 (60-46). Όμως, με τρίποντο ο Βεζένκοφ έδωσε το έναυσμα στους συμπαίκτες του να επιστρέψουν τη διαφορά στα πρότερα επίπεδα. Σλούκας και Παπανικολάου ήταν άξιοι συμπαραστάτες του Βεζένκοφ, για το 16-3 του Ολυμπιακού, με το οποίο βρέθηκε στο +27 (76-49) στο 30ό λεπτό.

Όλα συνηγορούσαν πως ο Ολυμπιακός θα ήταν ο μεγάλος νικητής του 21ου ευρωπαϊκού ντέρμπι «αιωνίων» στην Ιστορία και μάλιστα με εμφατικό τρόπο. Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Ολυμπιακός «άγγιξε» ξανά το +30 (83-53) με τρίποντο του Σλούκα, εν συνεχεία το +31 (86-55) από τρίποντο του ΜακΚίσικ ενώ το +33 (90-57) ήταν η μεγαλύτερη διαφορά, μετά από σουτ δύο πόντων του Σάσα Βεζένκοφ. Κι απέμεναν έξι... ολόκληρα λεπτά ακόμη! Νέντοβιτς και Παπανικολάου (αμφότεροι με τρίποντα) διαμόρφωσαν το 93-60, για να καρφώσει ο Χασάν Μάρτιν, 95-60 (+35)! Το 101-73 ήταν το τελικό σκορ, σε έναν αγώνα «μονόλογο» του Ολυμπιακού απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο που θα μείνει στην Ιστορία.

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Πέρεθ (Ισπανία), Ορντόφ (Κροατία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Ντόρσεϊ 7 (1), Βεζένκοφ 16 (1), Ζαν-Σαρλ 8 (2), Έισι, Λαρεντζάκης, Φαλ 13, Σλούκας 16 (3), Μάρτιν 13, Πρίντεζης 2, Παπανικολάου 13 (3), ΜακΚίσικ 10 (2)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Νέντοβιτς 16 (3), Χουγκάζ 2, Μαντζούκας, Σαντ-Ροος, Κασελάκης 4, Μποχωρίδης 6, Καββαδάς 2, Ουάιτ 2, Έβανς, Μέικον 23 (4), Παπαγιάννης 18

