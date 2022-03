Κοινωνία

Σάμος: Νεκρός βρέθηκε ψαράς

Τραγωδία στην Σάμο. Νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος ψαράς.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαράς που αγνοούνταν από το απόγευμα της Πέμπτης στο νησί της Σάμου.

Υπενθυμίζεται πως συναγερμός είχε σημάνει στις Λιμενικές αρχές στη Σάμο όπου εντοπίστηκε νωρίτερα την Πέμπτη η βάρκα του 65χρονου ψαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις έρευνες εντοπισμού του 65χρονου συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη καθώς και ένα ελικόπτερο super puma που έφτασε, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες από αέρος.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

