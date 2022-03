Αθλητικά

Europa League: Οι “8” της προημιτελικής φάσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι οκτώ σύλλογοι, τα ονόματα των οποίων θα μπουν στην κληρωτίδα, για να βγουν τα ζευγάρια που… οδηγούν στην κατάκτηση του τροπαίου.

Συμπληρώθηκε και το «παζλ» των προημιτελικών του Europa League, με τη Γουέστ Χαμ να κάνει τη μεγάλη έκπληξη στη φάση των «16», αποκλείοντας την πολυνίκη του θεσμού Σεβίλλη με 2-0 στην παράταση (1-0 κ.α.).

Οι Μπαρτσελόνα και Αταλάντα πήραν μεγάλες εκτός έδρας νίκες σε Τουρκία και Γερμανία επί των Γαλατασαράι και Μπάγερ Λεβερκούζεν αντίστοιχα, ενώ η Άιντραχτ Φρανκφούρτης χρειάστηκε ένα γκολ στις καθυστερήσεις της παράτασης για να «λυγίσει» την Μπέτις.

Η κλήρωση της προημιτελικής φάσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (18/3, 13:30) στη Νιόν, ενώ θα γίνει αντίστοιχη κλήρωση για τα «ζευγαρώματα» των ημιτελικών και τον γηπεδούχο του μεγάλου τελικού που φέτος θα διεξαχθεί στο "Sanchez-Pizjuan Stadium" της Σεβίλλης.

Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 7 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς στις 14 Απριλίου 2022. Τα πρώτα ματς των ημιτελικών θα γίνουν στις 28 Απριλίου και τα δεύτερα παιχνίδια στις 5 Μαΐου, ενώ ο τελικός έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 18 Μαΐου.

Αναλυτικά οι 8 ομάδες των προημιτελικών του Europa League

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Αταλάντα (Ιταλία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Λειψία (Γερμανία)

Ρέιντζερς (Σκωτία)

Λιόν (Γαλλία)

Γουέστ Χαμ (Αγγλία)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)