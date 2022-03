Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: Ο ΠΑΟΚ “κράτησε” την Ελλάδα

Η πρόκριση του “δικέφαλου του βορρά”, συνέβαλε σημαντικά στην διατήρηση της εξαιρετικά πολύτιμης 15ης θέσης.

Η μεγάλη πρόκριση του ΠΑΟΚ στους «8» του Europa Conference League με δεύτερη νίκη επί της Γάνδης (αυτή τη φορά στο Βέλγιο με 2-1), χάρισε άλλους 500 υπερπολύτιμους βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή του UEFA Ranking, που όχι μόνο διατήρησαν τη χώρα μας στη 15η θέση, αλλά της έδωσαν την ευκαιρία να ξεφύγει με 600 βαθμούς από την Τσεχία, μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας στο φινάλε από τη ΛΑΣΚ Λίντσερ.

Την ίδια ώρα η Δανία και η Τουρκία έμειναν χωρίς ομάδες στις προημιτελικές φάσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μετά τους αποκλεισμούς της Κοπεγχάγης και της Τουρκίας και δεν μπορούν πλέον να προσπεράσουν την Ελλάδα στο Ranking την εφετινή σεζόν.

Ο ελληνικός συντελεστής είναι στους 28.200 βαθμούς την ώρα που οι Τσέχοι, παρέμειναν στους 27.600 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα απ' τις χώρες που ακολουθούν, μόνο η Νορβηγία έχει ακόμη ομάδα στις διοργανώσεις (την Μπόντο Γκλιμτ), μετρώντας για την ώρα 26.750β., που την έχουν φέρει στην 20ή θέση.

Τι σημαίνει η 15η θέση από την αγωνιστική περίοδο 2023/24; Αν δεν αλλάξει κάτι ως το τέλος της χρονιάς, η Ελλάδα θα κερδίσει άλλη μία θέση στα Κύπελλα Ευρώπης και θα βγαίνουν πλέον 5 ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Όπερ σημαίνει πως η Ελλάδα θα έχει πλέον δύο ομάδες στα προκριματικά του Champions League, μία ομάδα στα προκριματικά του Europa League, ενώ θα μειωθούν κατά μία οι θέσεις στα προκριματικά του Europa Conference League και από τρεις θα γίνουν δύο (η μία που «χάνεται», αναβαθμίζεται και πάει στο Europa). Αναλυτικά:

Ο πρωταθλητής θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο δεύτερος θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Κυπελλούχος θα συμμετάσχει στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο τρίτος και ο τέταρτος θα συμμετάσχουν στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.