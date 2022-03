Αθλητικά

Europa Conference League: Οι 8 ομάδες των προημιτελικών

Ποιοι είναι οι οκτώ σύλλογοι, που θα μπουν στην κληρωτίδα, για να προκύψει το νέο πρόγραμμα αγώνων που θα καταλήξουν στην κατάκτηση του τροπαίου.

Συμπληρώθηκε και το «παζλ» των προημιτελικών του νεοσύστατου Europa Conference League, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την πρόκριση για τους «8» μετά τη δεύτερη νίκη του επί της Γάνδης με 2-1 στο Βέλγιο (είχε νικήσει και με 1-0 στην Τούμπα) και το όνομά του θα βρίσκεται στην κληρωτίδα της Νιόν για άλλη μία φορά.

Η κλήρωση της προημιτελικής φάσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (18/3, 15:00) στη Νιόν, ενώ θα γίνει αντίστοιχη κλήρωση για τα «ζευγαρώματα» των ημιτελικών και τον γηπεδούχο του μεγάλου τελικού που θα διεξαχθεί στη "National Arena" των Τιράνων.

Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 7 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς στις 14 Απριλίου 2022.

Τα πρώτα ματς των ημιτελικών θα γίνουν στις 28 Απριλίου και τα δεύτερα παιχνίδια στις 5 Μαΐου, ενώ ο τελικός έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Μαΐου.

Αναλυτικά οι ομάδες των προημιτελικών του Europa Conference League

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)

Λέστερ (Αγγλία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Φέγενορτ (Ολλανδία)

Ρόμα (Ιταλία)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)