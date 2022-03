Αθλητικά

Indian Wells - Σάκκαρη: Η αντίπαλος της στους ημιτελικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυνατή αντίπαλος προέκυψε για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Πότε θα γίνει ο αγώνας, που δίνει το ένα “εισιτήριο” για τον τελικό της διοργάνωσης.

Η Ισπανίδα, Πάουλα Μπαντόσα, θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στους ημιτελικούς του Indian Wells. Η τενίστρια που βρίσκεται στο νο7 της WTA επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί που είχε απέναντι στην Ρωσίδα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα (νο24 στον κόσμο) και με 2-0 σετ πήρε την πρόκριση για την τετράδα του τουρνουά.

Η Μπαντόσα πήρε άνετα και τα δύο σετ με 6-3, 6-2 και συνεχίζει την πορεία της στο τουρνουά της Καλιφόρνια, όπου το βράδυ της Παρασκευής (18/03) θ΄ αντιμετωπίσει την Μαρία Σάκκαρη.

Στον άλλο ημιτελικό της ίδιας ημέρας η Σιμόνα Χάλεπ θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ίγκα Σφιόντεκ.

Σάκκαρη: Μου αρέσει να... επιστρέφω στα ματς

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε διπλά τη νίκη επί της Ελένα Ρουμπάκινα. Αφενός διότι προκρίθηκε στους ημιτελικούς του India Wells, αφετέρου διότι ανέβηκε στο Nο5 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Στις δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την τενίστρια από το Καζακστάν, η 26χρονη πρωταθλήτρια δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για την εμφάνιση που έκανε, ενώ αναφερόμενη στην ανατροπή που έκανε στο πρώτο σετ τόνισε πως της αρέσει να... επιστρέφει στα ματς, κάτι που έχει κάνει πολλές φορές.

«Ήταν το πρώτο ματς στο κεντρικό κορτ. Μπορώ να πω πως είμαι ευχαριστημένη με τον τρόπο που έπαιξα. Ίσως ήμουν λίγο περισσότερο αγχωμένη, αλλά στο τέλος κατάφερα και πήρα τη νίκη και την πρόκριση», τόνισε η Σάκκαρη, η οποία συνέχισε:

«Είναι αλήθεια ότι επέστρεψα μετά το 4-1. Μου αρέσει να επιστρέφω στα ματς. Το έχω κάνει πολλές φορές. Πίστευα και πιστεύω στον εαυτό μου. Δεν ήμουν καλή στο σερβίς στα πρώτα game, αλλά στη συνέχεια ανέβασα την απόδοσή μου κι έδειξα κάποια καλά στοιχεία του παιχνιδιού μου. Έβγαλα κάποια καλά χτυπήματα και προκρίθηκα στον ημιτελικό».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης: “απών” στην πρεμιέρα της δίκης για βιασμούς

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)

Κορονοϊός - Τζανάκης: πιθανή η 4η δόση εμβολίου σε ηλικιωμένους (βίντεο)