Βουλγαρία: ο Μπορίσοφ συνελήφθη για διαφθορά

Χειροπέδες και σε πρώην κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές. Τριψήφιος ο αριθμός υποθέσεων που εξετάζει η Δικαιοσύνη. Τι δηλώνει ο διάδοχος του Μπορίσοφ στην εξουσία.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος GERB («Πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της Βουλγαρίας») συνελήφθη σε αστυνομική επιχείρηση που συνδέεται με έρευνα της Εισαγγελίας της ΕΕ, ανακοίνωσε το βουλγαρικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Μπορίσοφ διετέλεσε πρωθυπουργός της Βουλγαρίας για σχεδόν μία δεκαετία, μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, όταν έχασε τις εκλογές, με φόντο τη λαϊκή οργή για τη διαφθορά στα υψηλότερα κλιμάκια του κρατικού μηχανισμού στο φτωχότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέος κυβερνητικός συνασπισμός ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο, δεσμευόμενος να επιδείξει μηδενική ανοχή στη διαφθορά.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Βλάντισλαβ Γκοράνοφ, η πρώην πρόεδρος της επιτροπής προϋπολογισμού της Βουλής Μέντα Στογιάνοβα, καθώς και μια σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Μπορίσοφ, η Σεβνταλίνα Αρναούντοβα, επίσης συνελήφθησαν.

«Επιχείρηση μεγάλης κλίμακας είναι σε εξέλιξη, σε σχέση με 120 υποθέσεις που ερευνά το Γραφείο της Εισαγγελίας της ΕΕ στη Βουλγαρία. Έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιούνται σε πολλές τοποθεσίες. Ο Μπόικο Μπορίσοφ, ο Βλάντισλαβ Γκοράνοφ, η Μέντα Στογιάνοβα και η Σεβνταλίνα Αρναούντοβα τέθηκαν επί του παρόντος υπό κράτηση», αναφέρει η ανακοίνωση του βουλγαρικού υπουργείου Εσωτερικών.

Το Γραφείο της Γενικής Εισαγγελέως της ΕΕ, υπό τη Ρουμάνα πρώην εισαγγελέα αρμόδια για υποθέσεις διαφθοράς Λάουρα Κοβέσι, ερευνά υποθέσεις σοβαρής απάτης που σχετίζονται με κατάχρηση κοινοτικών κονδυλίων.

Δεκάδες στελέχη και υποστηρικτές του κόμματος GERB συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του Μπορίσοφ, στα περίχωρα της Σόφιας, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης και κάνοντας λόγο για πολιτικό διωγμό.

«Σε βάρος του Μπορίσοφ δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, μέχρι στιγμής. Η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του. Μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση όπου πιθανότατα θα κρατηθεί για 24 ώρες», δήλωσε νωρίτερα ο δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού, ο Μένκο Μενκόφ, σε δημοσιογράφους.

Η Λάουρα Κοβέσι, ολοκληρώνοντας διήμερη επίσκεψη στη Σόφια χθες, δήλωσε ότι το Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας της ΕΕ έχει λάβει ρεκόρ καταγγελιών στη Βουλγαρία και διενεργεί 120 έρευνες.

«Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου», σχολίασε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Κίριλ Πέτκοφ μέσω Facebook.

