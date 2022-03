Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης: πιθανή η 4η δόση εμβολίου σε ηλικιωμένους (βίντεο)

Ποιοι αναφέρει ότι θα πρέπει να “οχυρωθούν” με ακόμη μια δόση εμβολίου. Τι είπε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας για την έξαρση των κρουσμάτων και την χρήση μάσκας.

«Βλέπουμε την αύξηση στα κρούσματα, αλλά και την πορεία των λεγόμενων σκληρών δεικτών. Ο παραλλαγή Όμικρον 2 προκαλεί παρατεταμένη ιοφορία. Φαίνεται όμως πως έχουμε τα όπλα να πολεμήσουμε την κατάσταση, εκτός αν μας κάνει κάποια έκπληξη από εδώ και μετά, γιατί μας συνηθίζει σε εκπλήξεις ο ιός», είπε ο Νίκος Τζανάκης. στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Σχετικά με το ενδεχόμενο για 4η δόση εμβολιασμού του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είπε πως «βλέποντας τον αριθμό των θανάτων και τις ηλικίες των ανθρώπων που χάνουν την ζωή τους, νομίζω θα πρέπει να αρχίσει μια συζήτηση ενισχυτικής δόσης, δεν την λέω 4η δόση, και σε άλλα τμήματα του πληθυσμού που είναι ευάλωτα αυτήν την στιγμή».

«Δεν αποκλείεται για ανθρώπους ηλικίας 70-75 ετών και άνω να πρέπει να γίνει μια τέταρτη δόση», όπως ήδη ισχύει για άλλες κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι ανοσοκατασταλμένοι, είπε ο κ. Τζανάκης, διευκρινίζοντας πάντως πως αυτήν την στιγμή, για άλλες ηλικίες δεν υπάρχει κάποια τέτοια συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα διεθνώς.

«Από τον Σεπτέμβριο και ύστερα πρέπει να συζητήσουμε σε νέα βάση για τον εμβολιασμό της κοινωνίας», είπε ακόμη ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα μέτρα που ισχύουν και την συζήτηση για περεταίρω άρση τους, λέγοντας χαρακτηριστικά «εγώ θα συνεχίσω να φορώ την μάσκα μου, όπου κρίνω πως χρειάζεται: σε συνωστισμό, στα λεωφορεία, στο μετρό και όπου αλλού κρίνω ότι πρέπει».

