Κορονοϊός - Pfizer: Αντιϊκά χάπια παραδόθηκαν στην Ελλάδα

Τις πρώτες ποσότητες του αντιιικού χαπιού κατά του κορονοϊού της εταιρείας Pfizer παρέλαβε η Ελλάδα. Πότε θα αρχίσει η χορήγηση σε ασθενείς.





Τις πρώτες ποσότητες του αντιϊικού χαπιού κατά του κορονοϊού της εταιρείας Pfizer παρέλαβε η Ελλάδα και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η χορήγηση του σε Έλληνες ασθενείς. Πάνω από 7 χιλιάδες συσκευασίες της αντιιικής θεραπείας της Merck (MSD στην Ευρώπη), έχουν ήδη χορηγηθεί τον τελευταίο μήνα.

Σε πολύ καλή πορεία βρίσκεται η χορήγηση του αντιιικού φαρμάκου κατά του κορονοϊού molnupiravir (Lagevrio) της εταιρείας Merck, σύμφωνα με τους γιατρούς που εποπτεύουν τη χορήγησή του σε έλληνες ασθενείς.

Συμπληρώθηκε μάλιστα ένας μήνας από την έναρξη του προγράμματος κλινικής χορήγησης του, κατά τη διάρκεια του οποίου πάνω από 7 χιλιάδες ασθενείς που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, έλαβαν το φάρμακο μέσα στις πρώτες μέρες από την διάγνωση, ώστε να μην αναπτύξουν σοβαρή νόσο Covid.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Δ/ντης της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου “Αττικόν”, Στέλιος Λουκίδης, τονίζει πως η χορήγησης των θεραπειών βρίσκεται σε καλή πορεία και αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν τα χάπια.

“Έχουν χορηγηθεί γύρω στις 7 χιλιάδες θεραπείες. Είναι πολύ καλή η πορεία μέχρι στιγμής”, αναφέρει συγκεκριμένα.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από τα στοιχεία που καταγράφουν οι θεράποντες γιατροί, μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος της ΗΔΙΚΑ, όπως λέει:

“Η αποτελεσματικότητα καταγράφεται αυτή τη στιγμή, μέσω on line συστήματος από τον ίδιο τον θεράποντα γιατρό, ο οποίος σημειώνει εάν ο ασθενής πήρε όλο το φάρμακο, εάν μπήκε ή δεν μπήκε σε νοσοκομείο, αν μπήκε στη ΜΕΘ, αν πέθανε ή εάν πήρε εξιτήριο. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα αποτιμήσει η ΗΔΙΚΑ και να τα δούμε κι εμείς μετά, σε συνδυασμό με τα δικά μας στοιχεία", λέει ο γιατρός.

Από την προσωπική του εμπειρία με τους ασθενείς που παρακολουθεί ο Καθηγητής κ. Λουκίδης -ο οποίος είναι ένας από τους πέντε γιατρούς που εξετάζουν και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τα αιτήματα ένταξης των ασθενών στις θεραπείες- υποστηρίζει πως το φάρμακο φαίνεται να “δουλεύει”. Βέβαια, όπως συμπληρώνει, δεν υπάρχει ομάδα “σύγκρισης” ώστε να είναι ασφαλή τα συμπεράσματα.

“Εγώ από τους δικούς μου ασθενείς που είχα, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει κανένας σε νοσοκομείο. Είχα γύρω στους 19 ασθενείς, όλοι αποθεραπευμένοι και κανένας δεν έκανε εισαγωγή. Ήταν όλοι ασθενείς με σοβαρά υποκείμενα που θα μπορούσαν δυνητικά να εξελιχθούν άσχημα. Και ηλικιακά μεγάλοι κάποιοι από αυτούς. Καλό είναι αυτό. Δεν μπορώ να πω, όμως, με σιγουριά ότι το φάρμακο δουλεύει 100% γιατί τα αντιιικά χορηγήθηκαν χωρίς ομάδα ελέγχου. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτούς του πήραν το φάρμακο με αυτούς που δεν το πήραν για να δούμε τη διαφορά”, τονίζει ο Καθηγητής.

Η Ελλάδα παρέλαβε ήδη τις πρώτες ποσότητες της δεύτερης από του στόματος χορηγούμενης θεραπείας κατά της Covid, της εταιρείας Pfizer. Τα χάπια με τη δραστική ουσία ριτοναβίρη θα ενταχθούν στη φαρμακευτική φαρέτρα κατά του κορονοϊού από την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε θα ξεκινήσουν να χορηγούνται σε έλληνες ασθενείς.

“Θα αρχίσει να χορηγείται από την άλλη εβδομάδα και θα δούμε τι γίνεται και με τη θεραπεία αυτή. Έχει πάντως στις κλινικές μελέτες καλύτερη αποτελεσματικότητα: περίπου στο 85%, ενώ το άλλο φάρμακο της Merck έχει αποτελεσματικότητα στις μελέτες 30% με 50%”, λέει ο Πνευμονολόγος κ. Στέλιος Λουκίδης.

Ωστόσο, το φάρμακο της Pfizer δημιουργεί κάποιες επιφυλάξεις στους γιατρούς, ως προς τον τρόπο χορήγησής του. Καθώς - σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες - υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, που δεν έχουν μελετηθεί αρκετά, όπως λέει ο επιστήμονας.

“Έχει αλληλεπιδράσεις με φάρμακα τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε καλά. Και στηρίζεται στην άποψη ότι ένα από τα συστατικά του φαρμάκου, είχε χρησιμοποιηθεί παλιά για το AIDS. Η ριτοναβίρη, δηλαδή, η οποία κάνει πολλές αλληλεπιδράσεις με φάρμακα. Αλλά στην περίπτωση του AIDS ήταν σε ποσότητα 8 φορές πάνω από αυτή που θα χρησιμοποιηθεί στο φάρμακο για τον κορονοϊό. Γι’ αυτό έχουμε ένα προβληματισμό τώρα, αν θα κάνει αλληλεπιδράσεις στη μικρή ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση του κορονοϊού”, τονίζει ο Καθηγητής Λουκίδης.

H ίδια διαδικασία με αυτή που τηρείται στην αντιιική θεραπεία με το molnupiravil θα συνεχιστεί και στην περίπτωση της χορήγησης του χαπιού της Pfizer. O θεράπων ιατρός θα αιτείται ηλεκτρονικά την έγκριση της χορήγησης του φαρμάκου στην πενταμελή επιστημονική επιτροπή. Εάν ο ασθενής πληροί τα κριτήρια χορήγησης, οι γιατροί δίνουν το “πράσινο” φως και η θεραπεία χορηγείται στον ασθενή στο σπίτι του εντός των 3 έως 5 πρώτων ημερών μετά τη διάγνωση.

Αν και οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο εμβολιασμός παραμένει ο καλύτερος τρόπος προστασίας από την COVID-19, το φάρμακο, Paxlovid, είναι ο ταχύτερος και φθηνότερος τρόπος για τη θεραπεία πρώιμων λοιμώξεων από την COVID-19, όμως, οι αρχικές προμήθειες θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

πηγή: iatropedia.gr

