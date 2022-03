Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λβιλ: Εκρήξεις στο αεροδρόμιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Ρώσοι βομβάρδισαν το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ουκρανίας. Απροσδιόριστος ο αριθμός των θυμάτων στο θέατρο της Μαριούπολης.

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 24 μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα σύντομο βίντεο στο οποίο εικονίζεται να υψώνεται πυκνό σύννεφο καπνού στον ορίζοντα.

Flyalarm og noen fjerne dronn ved halv sju tiden lokalt her i Lviv. Russerne bombet i n?rheten av flyplassen, men traff angivelig sivile boliger pic.twitter.com/vhpcCmWndE — Aage Borchgrevink (@AageB) March 18, 2022

Empat paket kiriman udara militer Rusia telah tiba di bandara Lviv di Ukraina barat. pic.twitter.com/DgmYhHaLXx — Putin al Kremlin Not Plonga-Plongo (@yo2thok) March 18, 2022

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, οι Ρώσοι έπληξαν το πρωί τον Διεθνή Αερολιμένα Ντανίλο Χαλίτσκι στην πόλη, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ουκρανίας.

To αεροδρόμιο αυτό απέχει μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία.

Big missile strike this morning on what appears to be Lviv international airport. Closest attack yet on the city.#Lviv pic.twitter.com/3JmmBZNiJI — Mark Burrows (@MarkWBurrows) March 18, 2022

Οι αυτονομιστές καταγγέλλουν βομβαρδισμούς από ουκρανικές δυνάμεις

Αυτονομιστές ηγέτες στην περιφέρεια Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας κατήγγειλαν ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν με το πυροβολικό πέντε κοινότητες στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατίας τους τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Εργοστάσιο σιδηροκράματος υπέστη ζημιές και η ηλεκτροδότησή του έχει κοπεί, είπε εκπρόσωπος της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο. Δεκαοκτώ σπίτια και βρεφονηπιακός σταθμός επίσης υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα, πρόσθεσε.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Απροσδιόριστος ο αριθμός θυμάτων στο θέατρο της Μαριούπολης

Στο μεταξύ, ο ουκρανός κοινοβουλευτικός Σερχίι Ταρούτα ανέφερε νωρίς σήμερα μέσω Facebook ότι στο θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά βομβαρδίστηκε από ρωσικό αεροσκάφος, κάτι που η Μόσχα διαψεύδει, μιλώντας για ενέργεια εθνικιστών του τάγματος Αζόφ, είχαν καταφύγει ακόμη περισσότεροι άμαχοι από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα. Υποστήριξε ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 1.300 άνθρωποι, επικαλούμενος μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα και διασώθηκαν.

Ως τώρα, οι Αρχές στην πόλη έκαναν λόγο για κάπου 1.000 ανθρώπους που είχαν βρει καταφύγιο στο θέατρο.

Σύμφωνα με την ουκρανή βουλεύτρια Όλγα Στεφανίσινα, περίπου 130 άμαχοι διασώθηκαν χθες. Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παραμένει απροσδιόριστος, πρόσθεσε μέσω Facebook.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης: “απών” στην πρεμιέρα της δίκης για βιασμούς

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)

Κορονοϊός - Τζανάκης: πιθανή η 4η δόση εμβολίου σε ηλικιωμένους (βίντεο)