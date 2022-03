Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: παράταση πληρωμής σε άτοκες δόσεις

Για ένεση ρευστότητας σε πλήθος επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών κάνει λόγο η Κυβέρνηση, μετά από την απόφαση για αύξηση των δόσεων.





Ισχυρή ένεση ρευστότητας για πλήθος επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων για την εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Παράλληλα μετατίθεται για δύο ακόμη μήνες, στο τέλος Μαΐου η δυνατότητα για εφάπαξ καταβολή της οφειλής με μπόνους το 15% του συνόλου. Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την εφάπαξ πληρωμή του ποσού ήταν για το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Όσοι οφείλουν χρήματα από την επιστρεπτέα έχουν επιπλέον δύο μήνες καιρό προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό κερδίζοντας «κούρεμα» 15% ή θα το αποπληρώσουν 96 δόσεις, από 60 δόσεις που βλέπεται σήμερα. Το μέτρο αφορά περίπου 700.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η αύξηση του αριθμού των δόσεων όπως είναι φυσικό προσφέρει σημαντική ανάσα ρευστότητας και σε επαγγελματίες.

Σημειώνεται ότι μετά το «κούρεμα» των ποσών που πρέπει να επιστραφούν στο κράτος η συνολική οφειλή των δικαιούχων μειώθηκε περίπου 5 δισ. ευρώ αφού από τα 8,3 δις. ευρώ της επιστρεπτέας προκαταβολής τα βεβαιωθέντα έσοδα του δημοσίου ανέρχονται σε 3 δις. ευρώ.

Τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι κουρεμένα έως και 75% και ισχύουν τα εξής:

1. Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης των θέσεων εργασίας επιστρέφουν:

Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων του 2020 ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές προ φόρων το 2020.

Το 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση καταγράφει ζημιές προ φόρων το 2020.

Το 50% της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

2. Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης των θέσεων εργασίας επιστρέφουν:

Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές προ φόρων το 2020.

Το 33,3% της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.