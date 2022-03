Life

“VINΥΛΙΟ”: τρίτο αφιέρωμα στην δεκαετία του 90 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρέα της Θεσσαλονίκης μας υπόσχεται ακόμη μια απολαυστική, νοσταλγική αναδρομή στην δεκαετία του 90.

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου, στις 20:00, το μεγάλο αφιέρωμα της εκπομπής «VINYΛΙΟ» στη δεκαετία του ’90 ολοκληρώνεται με το Γ’ και τελευταίο μέρος του.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, θα παρουσιάσουν τις τάσεις στη μόδα, τις σημαντικές προσωπικότητες, τα μουσικά γεγονότα, τα supermodel, τα gadget, τα lifestyle περιοδικά, τα παιχνίδια, αλλά και τα αθλητικά γεγονότα εκείνης της περιόδου.

H δεκαετία του ’90 στα… καλύτερά της στον ΑΝΤ1, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, αυτή την Παρασκευή στις 20:00, μέσα από το Γ’ και τελευταίο μέρος ενός απολαυστικού flashback!

#Vinylio

Instagram: @vinylio_official

Facebook: @vinyliotvshow

E-mail εκπομπής: info@vinyliotvshow.gr

«VINYΛΙΟ». Κάθε Παρασκευή στις 20:00.





Ειδήσεις σήμερα:

Κάρτα καυσίμων: Πως δίνεται η επιδότηση (βίντεο)

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)

Κορονοϊός - Τζανάκης: πιθανή η 4η δόση εμβολίου σε ηλικιωμένους (βίντεο)