Κορονοϊός - Moderna: 4η δόση εμβολίου σε όλους

Τι αναφέρει η Moderna, που υπέβαλε αίτημα στον FDA για την έγκριση μιας δεύτερης αναμνηστικής δόσης του εμβολίου της για όλους τους ενήλικες.

Η Moderna ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στην αμερικανική υπηρεσία φαρμάκων (FDA) για την έγκριση μιας δεύτερης αναμνηστικής δόσης του εμβολίου της κατά της covid-19 για όλους τους ενήλικες.

Το αίτημα που κατατέθηκε αφορά «τους ενήλικες άνω των 18 ετών που έχουν ήδη λάβει μία αναμνηστική δόση», επεσήμανε η φαρμακοβιομηχανία σε ανακοίνωσή της.

Πριν μερικές ημέρες οι Pfizer και BioNTech ζήτησαν από τον FDA να εγκρίνει τη χορήγηση δεύτερης αναμνηστικής δόσης του εμβολίου τους κατά της covid-19, αλλά μόνο για τους ενήλικες άνω των 65 ετών.

Η Moderna επέλεξε να συμπεριλάβει όλους τους ενήλικες άνω των 18 ετών προκειμένου «να προσφέρει ευελιξία» στις υγειονομικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να ορίσουν «την κατάλληλη χρήση» της δόσης αυτής, για παράδειγμα για τους ηλικιωμένους ή όσους πάσχουν από συννοσηρότητες, διευκρίνισε.

Η φαρμακοβιομηχανία επεσήμανε ότι έχει βασίσει μέρος του αιτήματός της «στα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ μετά την εμφάνιση (του παραλλαγμένου στελέχους) Όμικρον» του κορονοϊού.

Το Ισραήλ ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε να χορηγεί τέταρτη δόση εμβολίου κατά της covid-19 από τις αρχές Ιανουαρίου στους άνω των 60 ετών, ενώ από τα τέλη του ίδιου μήνα το πρόγραμμα επεκτάθηκε για όλους τους ενήλικες άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Ήδη κάποιες χώρες –όπως η Δανία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Σουηδία-- χορηγούν τέταρτη δόση εμβολίου σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι πιο ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες.

Ωστόσο ισραηλινή έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην επιστημονική επιθεώρηση New England Journal of Medicine ανέφερε ότι μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υφιστάμενα εμβόλια mRNA προσφέρει «οριακό όφελος» στην προστασία από μόλυνση από covid-19 στους νεαρούς ενήλικες χωρίς προβλήματα υγείας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής όμως θα πρέπει να εξεταστούν με προσοχή, καθώς σε αυτή συμμετείχε μικρός αριθμός ατόμων.

