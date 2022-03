Ουκρανία: Γονατιστοί υποδέχονται το νεκρό στρατιώτη (βίντεο)

Εκατοντάδες κάτοικοι στον δρόμο, γονατιστοί, και ανάμεσά τους περνάει η πομπή με τον νεκρό στρατιώτη.

Κάποιες από τις εικόνες που βλέπουμε καθημερινά από την Ουκρανία εξακολουθούν να μας καθηλώνουν αλλά κυρίως μας κάνουν να αισθανόμαστε θαυμασμό και δέος γι’ αυτόν τον περήφανο λαό.

Τις τελευταίες ώρες, κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα χωριό ή πόλη της Ουκρανίας που απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι υποδέχονται έναν νεκρό στρατιώτη για να τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία.

Η ώρα είναι άγνωστη. Μοιάζει με ξημέρωμα ή και δύση του ηλίου. Εκατοντάδες κάτοικοι είναι δεξιά και αριστερά στον δρόμο, γονατιστοί, κάποιοι με αναμμένα κεριά ή αναπτήρες στα χέρια και ανάμεσά τους περνάει η πομπή με τον νεκρό στρατιώτη.

Ύστατος φόρος τιμής σε εκείνους που έπεσαν για την πατρίδα.

