Δίκη Φιλιππίδη: δήλωση αποχής από την Εισαγγελέα

Ποιες ηθοποιοί βρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Απών ο κατηγορούμενος για βιασμό καλλιτέχνης. Τι λέει ο συνήγορος του για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού.

Δήλωση αποχής από τη δίκη ενώπιον του ΜΟΔ έκανε, με την έναρξη της διαδικασίας, η εισαγγελέας της έδρας επικαλούμενη περιστατικό που είχε συμβεί στο παρελθόν με τη μία εκ των συνηγόρων του Πέτρου Φιλιππιδη, Κική Μπακιρτζίδου.

Αν και η συνήγορος τόνισε ότι δεν χρειάζεται να απέχει η εισαγγελέας, σημειώνοντας ότι εκτιμά την εισαγγελική λειτουργό και πως ότι συνέβη, σε άλλη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, ανήκει στο παρελθόν, η εισαγγελική λειτουργός επέμεινε στη δήλωσή της. Έτσι, το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να αποφανθεί για το θέμα.

Ο κατηγορούμενος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ηθοποιός είναι απών από το δικαστήριο, προσκομίζοντας διά των συνηγόρων του δήλωση ότι δεν δύναται να παραστεί σήμερα στο δικαστήριο.

Όπως ανέφερε στους δικαστές ο έτερος συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, «ο κ. Φιλιππιδης, για λόγους υγείας, δεν παραβρίσκεται ενώπιον σας. Έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, έχει χάσει 25 κιλά. Θα δείτε έναν Φιλιππίδη που δεν θα πιστεύετε, δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του. Είναι δικαστήριο εδώ, όχι θεατρική παράσταση».

Ο κ. Δημητρακόπουλος είπε στο δικαστήριο ότι πρόθεση του εντολέα του είναι να ζητήσει ολιγοήμερη διακοπή.

Το «παρών» στο δικαστήριο έχουν δώσει από νωρίς οι τρεις καταγγέλουσες ηθοποιοί καθώς και οι συνάδελφοί τους, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λένα Δροσάκη μαζί με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Εβελίνα Παπούλια, Ζέτα Δούκα, αλλά και ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, κάποιοι εκ των οποίων έχουν κληθεί ως μάρτυρες στη δίκη.

Ως μάρτυρες, προταθέντες από την πολιτική αγωγή, έχουν κληθεί να καταθέσουν οι ηθοποιοί Κάτια Δανδουλάκη, Χρύσα Παππά, Λένα Δροσάκη και Εβελίνα Παπούλια.

Όπως ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος όταν ανέβουν στο βήμα του μάρτυρα οι εν λόγω καλλιτέχνες «θα είναι παρών ο κ. Φιλιππίδης και θα απαντήσει».

Η δίκη διεξάγεται σε αίθουσα ακριβώς δίπλα από την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, η οποία συνεχίζεται σήμερα.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, μετήχθη λίγο πριν απο τις 09:00 το πρωί στα δικαστήρια, όπου ο δικηγόρος του, Αλέξης Κούγιας, επιχειρεί να αποδομήσει την κατάθεση του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπέστη βιασμό απο τον καλλιτέχνη.

