Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η πανσέληνος και το τριήμερο με σκάνδαλα (βίντεο)

Αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

«Αυτή η πανσέληνος είναι γεμάτη σκάνδαλα. Θα μπορούσε να είναι μια δυνατή ημέρα, αλλά το ότι συμμετέχει ο Ποσειδώνας σε αυτήν την πανσέληνο σημαίνει ότι θα βγάλει σκάνδαλα στο προσκήνιο» ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, «ωστόσο, αν γράφετε ή έχετε σχέση καλλιτεχνικές εργασίες, θα μπορούσατε να κάνετε “θαύματα”».

«Θα πρέπει να προσέχουμε τις κινήσεις μας», επεσήμανε για το τριήμερο η αστρολόγος, επισημαίνοντας και ότι «κάνει και η Αφροδίτη μια πολύ καλή όψη».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

