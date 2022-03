Υγεία - Περιβάλλον

Long covid-19: Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ασθενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι έρευνες!

Το σύνδρομο του long covid-19 διαγιγνώσκεται τουλάχιστον 12?εβδομάδες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων COVID-19.

Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι:

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εύελπις γιος αποδίδει τιμές στον Αντιστράτηγο πατέρα του (εικόνες)

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

ΜotoGP - Μάρκεθ: Ατύχημα - σοκ στο Grand Prix της Ινδονησίας (βίντεο)