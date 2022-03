Κοινωνία

Ουκρανία: ο ΕΕΣ παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παρέδωσε στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, σαράντα (40) τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, απευθείας στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, για να διατεθούν άμεσα στους πληγέντες του πολέμου, μετά από τριήμερο ταξίδι.

Την Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παρέδωσε στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, σαράντα (40) τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, απευθείας στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, για να διατεθούν άμεσα στους πληγέντες του πολέμου, μετά από τριήμερο ταξίδι.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης, το κομβόι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (3 φορτηγά, κινητή μονάδα Υγείας, διασωστικό όχημα) διέσχισε τα σύνορα της Ουκρανίας με προορισμό την πόλη Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, όπου παρέδωσε μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, είδη πρώτης ανάγκης, αντισηπτικά, ηλεκτρικές γεννήτριες κ.α.) στην πληττόμενη από τον πόλεμο Ουκρανία.

"Πρόκειται για τη δεύτερη ανθρωπιστική αποστολή που υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μέσα σε λίγες μέρες, μεταφέροντας την αγάπη του κόσμου, από όλη την Ελλάδα, στους συνανθρώπους μας που χρήζουν άμεσης βοήθειας. Είμαστε υπερήφανοι για το μόνιμο προσωπικό και τους εθελοντές μας".

Σημειώνεται ότι η Κινητή Μονάδα Υγείας, με τις νοσηλεύτριες και τους εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ, θα παραμείνει στο Σιρέτ της Ρουμανίας για όσο χρειαστεί, προκειμένου να συνδράμει στην υποδοχή των εκτοπισμένων Ουκρανών, οι οποίοι διαφεύγουν από τη χώρα μέσω της Ρουμανίας.

