Κόσμος

Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ θέλουν ο κόσμος να μοιάζει με αμερικάνικο σαλούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας έκανε επίθεση στις ΗΠΑ μετά την τοποθέτηση του Τζο Μπάιντεν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου».

Συνέντευξη στο Russia Today έδωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας να κάνει επίθεση στις ΗΠΑ μετά την τοποθέτηση του Τζο Μπάιντεν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου».

«Οι ΗΠΑ θέλουν ο κόσμος να μοιάζει με αμερικάνικο σαλούν» είπε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ και πρόσθεσε πως υπάρχουν πολλές χώρες που «δεν θέλουν να παίρνουν εντολές από τον «θείο Σαμ»».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν είναι παρά ένας μικρός παίκτης στον παγκόσμιο πόλεμο των πληροφοριών, τονίζοντας ότι εκεί κυριαρχούν οι ΗΠΑ, η Βρετανία και οι Ευρωπαίοι και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης δεν υπάρχουν στη Δύση.

Επαίνεσε, παράλληλα, το RT καθώς και το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik που ανθίστανται, όπως είπε, στη Δυτική προπαγάνδα.

Παράλληλα διέψευσε το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild ότι το αεροσκάφος του έκανε μεταβολή 180 μοιρών στον αέρα την Πέμπτη και επέστρεψε στη Μόσχα ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Πεκίνο.

Ο στόχος μας είναι να απομακρύνουμε κάθε απειλή προς τη Ρωσία από το ουκρανικό έδαφος, είπε ο Λαβρόφ αναφερόμενος στην ρωσική εισβολή.

Για τις κυρώσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ πρόσθεσε ότι «οι κυρώσεις μας κάνουν πιο δυνατούς» και «έχουμε χάσει κάθε ψευδαίσθηση ότι μπορούμε ποτέ να βασιστούμε στη Δύση». Η Μόσχα «ποτέ δεν θα δεχθεί την εικόνα ενός κόσμου όπου η Αμερική θα ενεργεί σαν παγκόσμιος σερίφης».

Επίσης, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι στη χώρα του έχουν επιβληθεί 5.000 κυρώσεις, οι περισσότερες στην παγκόσμια ιστορία, ωστόσο, αυτό «δεν μας πτοεί, αντίθετα μας κάνει πιο δυνατούς».

Για την Ουκρανία

Σε σχέση με τις απαιτήσεις της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ επανέφερε το ζήτημα της αποναζιστικοποίησης της χώρας.

«Αυτό θα απαιτήσει όχι μόνο την κατάργηση των νόμων που ενθαρρύνουν τη ναζιστική ιδεολογία και αυτές τις πρακτικές, αλλά θα σημαίνει επίσης την κατάργηση κάθε νόμου που εισάγει διακρίσεις σε βάρος του ρωσόφωνου πληθυσμού», δήλωσε ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η πανσέληνος και το τριήμερο με σκάνδαλα (βίντεο)

Κορονοϊός - Τζανάκης: πιθανή η 4η δόση εμβολίου σε ηλικιωμένους (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λβιλ: Εκρήξεις στο αεροδρόμιο (εικόνες)