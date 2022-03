Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: “πόλεμος” Κούγια - Βλάχου για τον πρώτο μάρτυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κλίμα έντασης συνεχίζεται ενώπιον του ΜΟΔ η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, που κατηγορείται για βιασμούς και απόπειρες βιασμούς ενήλικων και ανήλικων ανδρών.

Σε κλίμα έντασης συνεχίζεται ενώπιον του ΜΟΔ η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, όπου κατά τον σχολιασμό της κατάθεσης του πρώτου μάρτυρα, υπεράσπιση και πολιτική αγωγή έχουν συνεχείς λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Ο συνήγορος του καλλιτέχνη, Αλέξης Κούγιας, με τον εκ των συνηγόρων των θυμάτων, Γιάννη Βλάχο, ξιφούλκησαν πολλές φορές, ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο, με το δικαστήριο είτε με συστάσεις είτε με ολιγόλεπτη διακοπή της διαδικασίας να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα.

Η κατάσταση οξύνθηκε ιδιαίτερα όταν ο κ. Κούγιας δήλωσε ότι γνώριζε τη διεύθυνση κατοικίας του πρώτου μάρτυρα, με τον κ. Βλάχο να αντιδρά άμεσα λέγοντάς του ότι έχει βάλει «μπράβους και ρουφιάνους να παρακολουθείτε τους μάρτυρες;».

Αλ. Κούγιας: Καταγράψτε το στα πρακτικά αυτό.

Πρόεδρος: Παρακαλώ σταματήστε.

Ιω. Βλάχος: Μην παραποιείτε την πραγματικότητα, δεν είναι τηλεόραση εδώ.

Αλ. Κούγιας: Κάτσε με τον Τριανταφυλλόπουλο εσύ…

Ιω. Βλάχος: Πηδά τη μάντρα και εσύ.

Σε αυτό το σημείο, το δικαστήριο, με εντολή της προέδρου, αποχώρησε για ολιγόλεπτη διακοπή ώστε να εκτονωθεί η ένταση.

Κατά τον σχολιασμό της κατάθεσης του πρώτου μάρτυρα, ο συνήγορος του κατηγορούμενου τον χαρακτήρισε «διεθνή απατεώνα» αναφερόμενος σε κενά και αντιφάσεις της κατάθεσης. Επίσης, σημείωσε ότι ο εντολέας του έχει μηνύσει τον μάρτυρα ισχυριζόμενος ότι ο καταγγέλων βιασμό του από τον ηθοποιό, ψεύδεται. Σύμφωνα με τον κ. Κούγια η μήνυση του Δημήτρη Λιγνάδη έγινε για να «λογοδοτήσει αυτός ο επικίνδυνος μάρτυρας για την ψευδή κατασκευή του, που όπως θα αποδειχθεί αποτελεί μέρος μιας σκευωρίας όπου συνεργάστηκαν δικηγόροι, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και αδίστακτοι μάρτυρες».

Ακόμη, αναφερόμενος σε «δικτατορία της ιδιαιτερότητας», αμφισβήτησε τον μάρτυρα λέγοντας πως «διάγει πολυτελή βίο ενώ είναι ανεπάγγελτος και αυτό προκαλεί ερωτηματικά».

Από την πλευρά των θυμάτων, ο συνήγορος του μάρτυρα, Γιάννης Βλάχος, λίγο νωρίτερα κατέθεσε αίτημα για την επισκόπηση υλικού που έχει κατασχεθεί από ακίνητο του αδελφού του Δημήτρη Λιγνάδη, μαζί με άλλα αντικείμενα, ώστε, όπως είπε, «οι ένορκοι να δουν τα ανήλικα αγκαλιά με τον κατηγορούμενο σε πορνογραφικές στάσεις».

Ο κ. Βλάχος επεσήμανε ότι πρόκειται για ηλεκτρονικά αρχεία, φωτογραφίες και αρχεία ανταλλαγής μηνυμάτων, καθώς και ένα παλιό τηλέφωνο.

Ο εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να απαντήσει στο αίτημα.

Παράλληλα, ο συνήγορος πολιτικής αγωγής προσκόμισε στο δικαστήριο έγγραφα που πιστοποιούν όσα ανέφερε ο εντολέας του όσον αφορά την επαγγελματική δραστηριότητά του στη Σουηδία κ.λπ.

Η διαδικασία συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Στρατιώτης παίζει τον εθνικό ύμνο με το βιολί του (βίντεο)

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λβιλ: Εκρήξεις στο αεροδρόμιο (εικόνες)