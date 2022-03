Αθλητικά

Κλήρωση Champions League: προημιτελικά με ελληνική “μάχη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βλαχοδήμος θα βρεθεί αντίπαλος με τον Τσιμίκα, στον δρόμο για τον τελικό. Τα ζευγάρια που ανέδειξε η κληρωτίδα.

Ελληνικό «εμφύλιο» ανέδειξε η κληρωτίδα της UEFA για τα προημιτελικά του Champions League, καθώς ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θ' αντιμετωπίσει με την Μπενφίκα, τη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα.

Παράλληλα, η κάτοχος του τροπαίου, Τσέλσι, θα διεκδικήσει μία θέση στον ημιτελικό με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπάγερν Μονάχου, είναι τα λογικά φαβορί για την πρόκριση, έναντι της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Βιγιαρεάλ, αντίστοιχα.

Τα «ζευγάρια» στην προημιτελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, είναι τα εξής:

Τσέλσι (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Απριλίου και οι ρεβάνες στις 12 και 13 του ίδιου μήνα.

Όσον αφορά στους ημιτελικούς (26-27 Απριλίου και 3-4 Μαϊου), θ' αναμετρηθούν η νικήτρια από το ζευγάρι Μάντσεστερ Σίτι-Ατλέτικο Μαδρίτης με την νικήτρια από το Τσέλσι-Ρεάλ Μαδρίτης και η ομάδα που θα προκριθεί από τους αγώνες Μπενφίκα-Λίβερπουλ, με την νικήτρια των αναμετρήσεων Βιγιαρεάλ-Μπάγερν Μονάχου.

Ο τελικός της διοργάνωσης, θα φιλοξενηθεί στις 28 Μάϊου στο «Σταντ Ντε Φρανς», στο Παρίσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τζανάκης: πιθανή η 4η δόση εμβολίου σε ηλικιωμένους (βίντεο)

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λβιλ: Εκρήξεις στο αεροδρόμιο (εικόνες)