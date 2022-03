Αθλητικά

Κλήρωση Europa League: τα ζευγάρια στους “8”

Δείτε τι ανέδειξε η κληρωτίδα για την προημιτελική και την ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Πραγματοποιήθηκε στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, η κλήρωση για την προημιτελική και την ημιτελική φάση του Europa League, καθώς και για τον γηπεδούχο του τελικού της διοργάνωσης.

Οι πρώτες αναμετρήσεις για τους «8» θα διεξαχθούν στις 7 Απριλίου και οι αγώνες ρεβάνς στις 14/4, ενώ τα πρώτα παιχνίδια για τους «4» είναι προγραμματισμένα για τις 28 Απριλίου και οι αγώνες ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν στις 5 Μαΐου.

Ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 18 Μαΐου στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλης.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τις σχετικές κληρώσεις έχουν ως εξής:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Λειψία (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) Γουέστ Χαμ (Αγγλία)-Λιόν (Γαλλία) Μπράγκα (Πορτογαλία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Νικητής 1-Νικητής 4 Νικητής 3-Νικητής 2

ΤΕΛΙΚΟΣ

Νικητής Β-Νικητής Α

