Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Ο Κορκονέας επιστρέφει στην φυλακή

Με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές, έγινε δεκτή η αναίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα και αναιρέθηκε για έλλειψη της απαιτούμενης αιτιολογίας η απόφαση του ΜΟΕ Λαμίας, κατά το μέρος που ανεγνώρισε στον κατηγορούμενο Επαμεινώνδα Κορκονέα την ελαφρυντική περίσταση του από το άρθρο 84 παρ 2α του ΠΚ «σύννομου βίου».

Συνακόλουθα αναιρέθηκε η απόφαση και ως προς το κεφάλαιο της ποινής και παραπέμφθηκε η υπόθεση, κατά το αναιρούμενο αυτό μέρος της, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο συγκροτούμενο από δικαστές και ενόρκους άλλους εκτός από αυτούς που δίκασαν προηγουμένως. Αναμένεται ο Επ. Κορκονέας να συλληφθεί εκ νέου.

Ικανοποίηση από την οικογένεια του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Μετά την απόφαση του Άρειου Πάγου εξέδωσαν ανακοίνωση οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συγκεκριμένα, αναφέρουν:

"Ως συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου εκφράζουμε την μεγάλη ικανοποίησή μας για την είδηση έκδοσης, από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, Ομόφωνης Απόφασης Αναίρεσης της αναγνώρισης του ελαφρυντικού του προτέρου συννόμου βίου στον καταδικασθέντα για τη δολοφονία Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Υπερασπιζόμενοι τη μνήμη του αδικοσκοτωμένου Αλέξανδρου, που δολοφονήθηκε στα 15 του χρόνια από τον δράστη αστυνομικό Κορκονέα, αντιδράσαμε από την πρώτη στιγμή στην ανακοίνωση της προκλητικής απόφασης να επιβραβευθεί ο δολοφόνος με μια απόφαση-χάδι, που αποτέλεσε σκάνδαλο στα δικαστικά χρονικά.

Ζητήσαμε την άσκηση αναίρεσης, που προς τιμήν του ενήργησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και διεκδικήσαμε μέχρι τέλους την αποκατάσταση της Δικαιοσύνης και της Αλήθειας.

Η εξαφάνιση της σκανδαλώδους απόφασης, με την οποία αποφυλακίσθηκε ο δολοφόνος του Αλέξανδρου, αποτελεί ηθική δικαίωση της μνήμης του παιδιού και των αγώνων της οικογένειάς του για Δικαιοσύνη.

Παραμένουμε στο πλευρό της μητέρας και της αδελφής του Αλέξανδρου μέχρι την αμετάκλητη κρίση στην υπόθεση, διεκδικώντας η κρίση αυτή να αποθαρρύνει κάθε νέο επίδοξο Κορκονέα και να προστατεύσει κάθε επόμενο Αλέξανδρο."

