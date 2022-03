Κοινωνία

Ραφήνα: Σε δημοτικά σχολεία τα πρώτα προσφυγόπουλα (εικόνες)

Τους πρώτους δύο μαθητές-πρόσφυγες από την Ουκρανία σε δημοτικά σχολεία της Ραφήνας υποδέχθηκε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Στην Α' και Β' τάξη των 1ου και 4ου Δημοτικών Σχολείων της Ραφήνας ενεγράφησαν δυο μαθητές από τη Μαριούπολη της εμπόλεμης Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, όπου τους υποδέχθηκαν η υπουργός, Νίκη Κεραμέως και ο Luciano Calestini, εκπρόσωπος στην Ελλάδα της UNICEF.

Η κ. Κεραμέως συνομίλησε με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, μεταξύ άλλων, για τη δυνατότητα να μεταφερθούν και σε άλλα σχολεία «καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών στη σχολική κοινότητα, εντός και εκτός Ελλάδας». Άλλωστε, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «από προηγούμενα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα, το υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία, καθώς και πλήρες θεσμικό πλαίσιο, για την ένταξη μαθητών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία και την άμεση και ουσιαστική κάλυψη των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών τους αναγκών».

Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΥΠΑΙΘ για την ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας στον πόλεμο της Ουκρανίας, συνοψίζονται στα εξής, αναφέρει η ανακοίνωση:

- Πρόταση, η οποία έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της ΕΕ, για τη συγκρότηση μίας ευρωπαϊκής ομάδας δράσης που θα συνδράμει την εκπαιδευτική κοινότητα της Ουκρανίας.

- Προτάσεις στα σχολεία από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι οποίες συνδράμουν το έργο των εκπαιδευτικών μας ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης υποστηρικτικών δράσεων.

- Συνεργασία με την UNICEF και την οργάνωση ΜΕΤΑδραση για την παροχή τηλεφωνικής και δια ζώσης διερμηνείας στα ουκρανικά, ώστε η γλώσσα να μην αποτελεί εμπόδιο για την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών στα σχολεία.

- Δρομολόγηση μετάφρασης οδηγού για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τον τρόπο εγγραφής σε αυτό και τα πρωτοκόλλα πρόληψης και αντιμετώπισης κορονοϊού στα ουκρανικά.

- Ένταξη των Ουκρανών μαθητών σε Τάξεις Υποδοχής, στις οποίες φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας για 15 ώρες/εβδομάδα, με εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Τις υπόλοιπες ώρες, οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα στην κανονική τους τάξη, στα οποία η γλωσσική επικοινωνία δεν είναι πρωταρχική, όπως Φυσική Αγωγή, Μουσική, Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα κ.τ.λ.

- Συνέχιση του υφιστάμενου επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς με θέμα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση για την υποστήριξη εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο.

- Προετοιμασία σε συνεργασία με τη UNICEF και το IEΠ επιμορφωτικού οδηγού και 2 δίωρων επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς που θα υποδεχτούν ή υποδέχτηκαν τους μαθητές πρόσφυγες από την Ουκρανία, π.χ. με προτάσεις δραστηριοτήτων, φράσεις στα ουκρανικά.

- Επιμόρφωση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών ΚΕΔΑΣΥ για υποστήριξη μαθητών προσφύγων στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕΔΑΣΥ.

- Συνεργασία ΥΠΑΙΘ-UNICEF για υποστήριξη μαθητών προσφύγων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης της UNICEF.

- Άμεσες ενέργειες επαναπατρισμού αποσπασμένων Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στην Ουκρανία.

Η κ. Κεραμέως δήλωσε στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, ότι «μεριμνούμε για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την ισότιμη ένταξη όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις, την ενίσχυση των Τάξεων Υποδοχής και των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων καθώς και για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, την παρακολούθηση της φοίτησης των παιδιών και την επίλυση των ζητημάτων σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος μας, η διαμόρφωση ενός ουσιαστικά συμπεριληπτικού σχολείου».