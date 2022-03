Κοινωνία

Διακινούσε ναρκωτικά με ταξί (εικόνες)

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί σε "καβάτζες" ναρκωτικών και μέσα σε αυτοκίνητο.



Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της 17ης Μαρτίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Έλληνας, για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμου στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Κατόπιν αυτών, χθες το πρωί εντοπίστηκε να μεταφέρει μέσα σε ταξί, 10 συσκευασίες με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη.

Σε έρευνες που επακολούθησαν, σε οικία στο Ν. Ηράκλειο που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών και σε οικία στον Ταύρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26 συσκευασίες με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη.

Σε έρευνα σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο δράστης, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, 5 συσκευασίες με περιεχόμενο κοκαΐνη.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -97- κιλών και -987,5- γραμμ.

ποσότητα κοκαΐνης βάρους -2- κιλών και -273,7- γραμμ.

το χρηματικό ποσό των -4.300- γραμμ.

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

tablet

Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί)

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

πλήθος νάιλον συσκευασιών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.

