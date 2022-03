Υγεία - Περιβάλλον

Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Τα μέτρα για τον κορονοϊό

Διευκρινίσεις για τα μέτρα προστασίας που θα ισχύσουν στις παρελάσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου έδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Ανακοίνωση για την χρήση μάσκας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να τηρηθούν στις παρελάσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους εφόσον υπάρχει συνάθροιση και συνωστισμός.

Επομένως, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά τη διάρκεια της παρέλασης αλλά και της αποχώρησης, θα πρέπει οι πολίτες να φορούν μάσκα εφόσον υπάρχει συνωστισμός σε αντίθεση όμως με τους παρελαύνοντες, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν αποστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης.

Ωστόσο, όσοι παρελάσουν θα πρέπει πριν και μετά την παρέλαση- εφόσον είναι συνωστισμένοι και όχι σε στοίχιση -να φορούν τις μάσκες τους.

