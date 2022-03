Πολιτική

Τσίπρας: Ελάτε να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια Νέα Αρχή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει κάλεσμα για εγγραφή νέων μελών στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του συνεδρίου.



Με ένα προσωπικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει έκκληση στους πολίτες για ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενόψει του τρίτου Συνεδρίου του κόμματος.

Στο μήνυμα που συνοδεύει και αντίστοιχο βίντεο ο κ. Τσίπρας αναφέρει: "Δεν θέλουμε μαζί μας μόνο όσους δεν έχουν ενστάσεις και διαφωνίες για όσα κάνουμε. Θέλουμε μαζί μας κάθε σκεπτόμενο και δημοκρατικό πολίτη. Αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά.Αυτούς που βλέπουν τον κόσμο αλλιώς. Τους ονειροπόλους, τους επαναστάτες, τους αγωνιστές, τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες. Όσους μπορούν να μας οδηγούν μπροστά. Γιατί αυτοί που έχουν όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν.

Ελάτε να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια Νέα Αρχή. Στο 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ελάτε να γίνετε εσείς το κόμμα της νέας εποχής. Γίνε εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πάρε την Ελλάδα στα χέρια σου αύριο".

Ελάτε να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια Νέα Αρχή.

Στο 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ελάτε να γίνετε εσείς το κόμμα της νέας εποχής.

Γίνε εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα.

Πάρε την Ελλάδα στα χέρια σου, αύριο.



Γίνε μέλος:

? https://t.co/GGpqESWaN3 #ginemelos pic.twitter.com/UjT8Z12ktd

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) March 18, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία ομογενούς στις ΗΠΑ: η στιγμή της επίθεσης (βίντεο - ντοκουμέντο)

Κάρτα καυσίμων: Πως δίνεται η επιδότηση (βίντεο)

Κορονοϊός - Moderna: 4η δόση εμβολίου σε όλους