Αιγαίο: Νέα τουριστική καμπάνια για πέντε νησιά

Ξεκινά η νέα τουριστική καμπάνια για τα 5 νησιά του Αν. Αιγαίου ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Ξεκινά η νέα τουριστική καμπάνια για τα 5 νησιά του Αν. Αιγαίου ύψους 2 εκατ. ευρώ. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, πραγματοποίησε συνάντηση με τον γγ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Δημήτρη Φραγκάκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η συνέχιση της επιτυχημένης τουριστικής καμπάνιας «Greek4ForYou» (https://www.greek4foryou.com/), η οποία και αφορούσε τα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Χίος, Λέσβος, Λέρος, Σάμος και Κως).

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα χρηματοδοτήσει εκ νέου με 2 εκατ. ευρώ τον ΕΟΤ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου προβολής των νησιών στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού. Η καμπάνια θα προβάλλει τα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την χρονική περίοδο 2022-2023.

Η νέα τουριστική προβολή θα αναδείξει την ποικιλομορφία των ταξιδιωτικών προορισμών των νησιών και τους αρχαιολογικούς χώρους, την γαστρονομική παράδοση και τα τοπικά προϊόντα, τον πολιτισμικό πλούτο και την ιδιαίτερη βιωματική τουριστική εμπειρία που προσφέρουν.

Στόχος η ενίσχυση του τουριστικού τους προϊόντος, καθώς και της εικόνας τους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Μηταράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Συνεχίζουμε, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, ένα επιτυχημένο πρόγραμμα για την τουριστική ανάδειξη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η Κως, η Λέρος, η Σάμος, η Χίος και η Λέσβος έχουν, πλέον, αφήσει οριστικά πίσω τους την μεταναστευτική κρίση. Πλέον, προχωράμε με στοχευμένες παρεμβάσεις στην επούλωση χρόνιων πληγών και στην ουσιαστική μείωση των επιπτώσεων της. Πρώτο βήμα η αποκατάσταση του τουριστικού προϊόντος των νησιών μας και κατ' επέκταση της εικόνας τους».

Ο γ.γ. του ΕΟΤ, κ. Φραγκάκης, δήλωσε:

«Είχαμε μία πολύ παραγωγική συνεργασία με τον υπουργό κ. Νότη Μηταράκη και τους συνεργάτες του. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε την πολύ επιτυχημένη συνεργασία μας με την καμπάνια προβολής των πέντε ελληνικών νησιών που έχουν περάσει και ξεπεράσει πλέον την μεταναστευτική κρίση (Χίο , Σάμο, Λέσβο, Κω και Λέρο).

Με χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους θα υλοποιήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα τουριστικής προβολής τους για το 2022 και το 2023 στο εξωτερικό αλλά και την ελληνική αγορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μηταράκη για την εμπιστοσύνη του στον ΕΟΤ ο οποίος πλέον διευρύνει τις δραστηριότητά του και αξιοποιεί την τεχνογνωσία του και σε άλλα πεδία που αφορούν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό».

