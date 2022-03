Κόσμος

Αμπράμοβιτς: Solaris, το υπερπολυτελές γιοτ του πλέει στα νότια της Κρήτης

Ο Ρώσος ολιγάρχης προσπαθεί να αποφύγει την κατάσχεση της θαλαμηγού του.



Στα νότια της Κρήτης βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες το υπερπολυτελές σκάφος του Ρομάν Αμπράμοβιτς, Solaris.

Σύμφωνα με το Marine Traffic, το Solaris το οποίο πλέει με σημαία Βερμούδων, σαλπάρει προς άγνωστη κατεύθυνση μεν αλλά προς τα ανατολικά, ενώ αναμένει εντολές για το τι πορεία θα ακολουθήσει.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το Solaris των 430 εκατομμυρίων λιρών έφυγε βιαστικά από τη Βαρκελώνη την Τρίτη, καθώς οι κύρώσεις σε βάρος του Ρώσου ολιγάρχη έφερναν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο κατάσχεσης του υπερπολυτελούς σκάφους.

Το σκάφος από τη Βαρκελώνη, έπλεε νότια της Σικελίας προς άγνωστο προορισμό, όταν και τελικά δήλωσε πως θα έφτανε στο Τιβάτ του Μαυροβουνίου. Από εκεί στην συνέχεια αναχώρησε και πλέον βρίσκεται νότια της Κρήτης.

Ο Αμπράμοβιτς αντιμετωπίζει κατάσχεση των θαλαμηγών του, εάν βρεθούν στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν από τη βρετανική κυβέρνηση την περασμένη Πέμπτη για τις σχέσεις του με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Το Solaris έχει μήκος 140 μέτρα, με 48 καμπίνες σε οκτώ καταστρώματα και μπορεί να φιλοξενήσει πλήρωμα 60 ατόμων και χώρο για 36 άτομα.

