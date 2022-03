Πολιτική

Μανώλης Ανδρουλάκης: Ο Έλληνας πρόξενος στην Μαριούπολη πέρασε στην Μολδαβία

Το μήνυμα του Νίκου Δένδια για την επιχείρηση Νόστος 6, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.



"Η επιχείρηση Νόστος 6, με την εκκένωση 11 μελών της ελληνικής ομογένειας της Ουκρανίας, οι οποίοι συνοδεύονται από τον Γενικό Πρόξενο στη Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, oλοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς πέρασαν τα σύνορα Ουκρανίας -Μολδαβίας", ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter.

"Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και πάλι στον Γενικό Πρόξενο στη Μαριούπολη και σε όσους συνεισέφεραν στην επιτυχή έκβαση αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης επιχείρησης", πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι "η επιχείρηση «Νόστος 6», για την εκκένωση τεσσάρων Ελλήνων πολιτών και έξι ομογενών από την Ουκρανία, oλοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι ανωτέρω Έλληνες πολίτες και ομογενείς, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον Γενικό Πρόξενο στη Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, πέρασαν τα σύνορα Ουκρανίας – Μολδαβίας σήμερα, Παρασκευή, 18/03.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Γενικό Πρόξενο στη Μαριούπολη, και σε όλους όσοι συνεισέφεραν στην επιτυχή έκβαση αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης επιχείρησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Πρόξενο στη Μαριούπολη, τον οποίο συνεχάρη για τις προσπάθειές του και την αφοσίωσή του στο καθήκον".

