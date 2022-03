Πολιτική

Βουλγαρία: ο Μπορίσοφ αφέθηκε ελεύθερος

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βουλγαρίας συνελήφθη για διαφθορά.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη ως ύποπτος για διαφθορά, αφέθηκε ελεύθερος, μετέδωσε η τηλεόραση της χώρας.

«Ήταν βάναυσο και απογοητευτικό, επιστρέψαμε στον κομμουνισμό», είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι δεν του ασκήθηκε δίωξη.

«Μπήκαν στο σπίτι μου ενώ δειπνούσαμε. Δεν βρήκαν τίποτα και όταν νόμιζα ότι θα έφευγαν, μου είπαν, αμήχανα: Πρέπει να σας συλλάβουμε», αφηγήθηκε ο 62χρονος πολιτικός.

Η εισαγγελία δεν έχει εκδώσει ακόμη καμία ανακοίνωση για την υπόθεση αυτή.

Ο Μπορίσοφ συνελήφθη στο πλαίσιο μιας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, την οποία διέταξε το υπουργείο Εσωτερικών, «σε σχέση με 120 υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», αλλά χωρίς τη συνεργασία των εθνικών εισαγγελικών αρχών. Δύο μέλη του συντηρητικού κόμματος GERB του Μπορίσοφ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Βλαντισλάβ Γκοράνοφ, τέθηκαν επίσης υπό κράτηση.

Ο συνήγορος του Μπορίσοφ, Μένκο Μένκοφ, έκανε λόγο για «αυθαίρετη» απόφαση. Μερικές εκατοντάδες υποστηρικτές του GERB διαδήλωσαν νωρίς το πρωί στο κέντρο της Σόφιας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Άσεν Βασίλεφ, ο Μπόικο Μπορίσοφ θεωρείται ύποπτος ότι δωροδοκήθηκε από τον μεγιστάνα των τυχερών παιγνίων Βασίλ Μπόικοκ, με αντάλλαγμα την επιστροφή φόρου. Ο επιχειρηματίας, που έπεσε σε δυσμένεια στις αρχές του 2020, εξήγησε την Πέμπτη σε ανάρτηση στο Facebook ότι περιέγραψε την κομπίνα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, αρνήθηκε να κάνει το παραμικρό σχόλιο.

«Πρόκειται για κατάχρηση δημοσίου χρήματος», είπε ο πρωθυπουργός Κίριλ Πέτκοφ, ο οποίος έχει δεσμευτεί ότι θα επιδεικνύει «μηδενική ανοχή» απέναντι στη διαφθορά στη φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν υπάρχουν πλέον άτομα που δεν τα αγγίζει κανείς»,πρόσθεσε.

