Οικονομία

Η DBRS αναβάθμισε την ελληνική οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αξιολόγηση αυτή είναι μόλις ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα.

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από ΒΒ σε ΒΒ (high) προχώρησε ο καναδικός οίκος DBRS, ενώ αναθεώρησε σε σταθερές από θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η αξιολόγηση αυτή είναι μόλις ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα.

Οπως σημειώνει ο οίκος η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την εκτίμηση της ότι η Ελλάδα συνεχίζει να προχωρά στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη δημοσιονομική εξυγίανση.

H DBRS είχε αναβαθμίσει την προοπτική της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική (ΒΒ+), εξαιτίας της ισχυρής ανάκαμψης της οικονομίας και της επιτάχυνσης στην εξυγίανση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια.

Η χώρα βρίσκεται δύο «σκαλοπάτια» κάτω από την επενδυτική βαθμίδα σύμφωνα με την Standard & Poor's (S&P) και Fitch. Η S&P είναι προγραμματισμένο να αξιολογήσει την οικονομία στις 22 Απριλίου.

Δήλωση Σταϊκούρα

Σχολιάζοντας ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι «η ελληνική οικονομία, εν μέσω διαδοχικών και παραλλήλων εξωγενών κρίσεων, κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα, με θετικές επιδράσεις στο εσωτερικό αλλά και τη διεθνή σκηνή.

Σήμερα, ο οίκος αξιολόγησης “DBRS Morningstar” προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα.

Έτσι, η χώρα φθάνει ένα μόλις “σκαλοπάτι” πριν την επενδυτική βαθμίδα.

Σημειώνεται ότι είναι ο δεύτερος οίκος αξιολόγησης, και πρώτος από τους επιλέξιμους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θέτει τη χώρα και την οικονομία της σε αυτό το επίπεδο.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, αναγνώριση της προόδου και των προοπτικών της οικονομίας.

Η αναβάθμιση στέλνει το μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία κινείται αταλάντευτα προς τη σωστή κατεύθυνση, ακόμη και υπό τις παρούσες αντίξοες συνθήκες, δημιουργώντας έναν καθαρό και ρεαλιστικό διάδρομο για την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, μέσα στο 2023.

Και κάνει ένα βήμα προς την κατάκτηση ενός πολύ σημαντικού στόχου για το μέλλον της.

Εμείς συνεχίζουμε με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στις οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις της πατρίδας μας, για να καταστήσουμε την οικονομία περισσότερο παραγωγική, δυναμική, εξωστρεφή και κοινωνικά πιο δίκαιη και την Ελλάδα ολόπλευρα πιο ισχυρή».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)

Ουκρανία: Στρατιώτης παίζει τον εθνικό ύμνο με το βιολί του (βίντεο)

Ακρίβεια: Αγρότες με τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)