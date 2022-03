Πολιτισμός

Ξάνθη - ΥΠΕΞ για μουσουλμανικό νεκροταφείο: Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει θέμα

Για «καταστροφή» του οθωμανικού κοιμητηρίου έκανε λόγο το τουρκικό ΥΠΕΞ. Η απάντηση του Αλέξανδρου Παπαϊωάννου.



«Έκπληξη» προκαλεί η προσπάθεια της Τουρκίας για δημιουργία θέματος όταν δεν υπάρχει, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για «καταστροφή» οθωμανικού κοιμητηρίου στον Πετεινό Αβδήρων κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου.

«Προκαλεί έκπληξη η προσπάθεια δημιουργίας θέματος όταν δεν υπάρχει, αφού και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κινήθηκαν αστραπιαία, και η τουρκική πλευρά αναγνώρισε την υπεύθυνη στάση των αρμόδιων κρατικών φορέων της χώρας μας, οι οποίοι με δηλώσεις, αλλά και πράξεις επί του πεδίου, απέδειξαν τον σεβασμό μας στην προστασία του συνόλου των μνημείων της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στην επικράτειά μας», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε την καταστροφή του μουσουλμανικού νεκροταφείου

Την καταδίκη του σχετικά με την «καταστροφή Μουσουλμανικού Νεκροταφείου της Μειονότητας της Οθωμανικής Περιόδου στη Δυτική Θράκη» εξέφρασε, νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του.

«Καταδικάζουμε την καταστροφή του μουσουλμανικού νεκροταφείου της Οθωμανικής εποχής που ανήκει στη Μειονότητα στο χωριό Ξάνθη Χοροζλού (Πετεινός) στη Δυτική Θράκη στις 16 Μαρτίου 2022, με το πρόσχημα της ανέγερσης γηπέδου ποδοσφαίρου σε αυτό. Στην Ελλάδα έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις για την απάνθρωπη αυτή ενέργεια, η οποία -όπως έγινε αντιληπτό- έγινε με εντολή του δημάρχου Μπουλούστρα (Αβδήρων). Αναμένουμε από τις ελληνικές αρχές, που ανταποκρίθηκαν θετικά στις συστάσεις μας, να επιδείξουν την απαραίτητη ευαισθησία και να ολοκληρώσουν την έρευνα που ξεκίνησαν το συντομότερο δυνατό και να επαναφέρουν το νεκροταφείο στην παλαιά του κατάσταση».

Άμεση και ξεκάθαρη η θέση της ελληνικής πολιτείας

Όπως μεταδίδει, το pameevro.gr, αμεση και ξεκάθαρη ήταν η θέση της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τα όσα συνέβησαν στον οικισμό του Πετεινού στο Δήμο Αβδήρων. Η Ελληνική Πολιτεία συντάσσεται με τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, μετά την ατυχή απόφαση του δημάρχου Αβδήρων να προβεί στον «εξωραϊσμό» έκτασης στον οικισμό του Πετεινού η οποία ήταν χαρακτηρισμένη ως παλαιό μουσουλμανικό νεκροταφείο (γεγονός που πιστοποιείται από τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα τοπικός ιστότοπος) και ανήκουν στη Βακουφική Επιτροπή προκειμένου να γίνει στο σημείο χώρος αναψυχής.

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής άμεσα πήρε θέση για το ζήτημα, το οποίο αναδείχθηκε άμεσα από τη Μουφτεία της Ξάνθης και ειδικότερα από τον νέο Τοποτηρητή Μουφτή Χεμσερή Νεζντέν. Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Καλαντζής δήλωσε : «Η καταστροφή νεκροταφείων είναι μια πράξη που πληγώνει βαθιά κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από το θρήσκευμά του. Οι εικόνες που είδαμε σήμερα προσβάλλουν τον πολιτισμό μας. Ο σεβασμός προς τους νεκρούς είναι αδιαπραγμάτευτος όπως αδιαπραγμάτευτος είναι και ο σεβασμός προς τους μουσουλμάνους αδελφούς μας στη Θράκη».

Η καταστροφή του παλαιού Μουσουλμανικού νεκροταφείου στον Πετεινό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στον πολιτικό κόσμο όσο και στην τοπική κοινωνία ανεξαρτήτου θρησκευτικής πεποιθήσεως.



Ο νέος Τοποτηρητής Μουφτής της Ξάνθης Χεμσερή Νεζντέν όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κινητοποιήθηκε άμεσα με την εξής ανακοίνωση: « Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος Αβδήρων ξεκίνησε εργασίες για κατασκευή χώρου αναψυχής, πάνω σε παλιό Μουσουλμανικό νεκροταφείο, στην περιοχή του Πετεινού. Τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν στο καλό κλίμα που οικοδομούν τόσα χρόνια χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην περιοχή μας. Θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Πολιτεία να παρέμβει για να αποκαταστήσει το λάθος των τοπικών αρχών».



Το γεγονός προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με τον Δήμαρχο Αβδήρων να δηλώνει σε ιστοσελίδα της Θράκης: «Πρόκειται για έναν χώρο 15 στρεμμάτων στην είσοδο του οικισμού Πετεινού, όπου ελλόχευε ο κίνδυνος φωτιάς από τα άγρια χόρτα, τα καραγάτσια και άλλα αυτοφυή, τα οποία τον είχαν κατακλύσει. Αφενός λοιπόν ήταν και θέμα πολιτικής προστασίας ώστε να μην προκύψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και εξαπλωθεί η φωτιά στις γύρω κατοικίες, καθόσον πρόκειται για κατοικημένη περιοχή. Δεδομένου ότι είχαμε και οχλήσεις από περιοίκους που εξέφραζαν ανησυχία για την ασφάλειά τους. Εκτός αυτού, στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής υπάρχει η δημιουργία ενός πολυθεματικού-πολυπολιτισμικού πάρκου αναψυχής και συγχρόνως ανάδειξης του συγκεκριμένου μουσουλμανικού νεκροταφείου, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω, βρίσκεται εκεί εδώ και πολλά χρόνια (αιώνες θα έλεγα), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από μουσουλμάνους της περιοχής ο τελευταίος συνάνθρωπός μας ενταφιάστηκε εκεί την δεκαετία του 1920. Πρόθεσή μας λοιπόν ήταν να αναδείξουμε αφενός το συγκεκριμένο νεκροταφείο και να το καταστήσουμε επισκέψιμο και συγχρόνως να αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε και τον υπόλοιπο χώρο, τον οποίο και θέλουμε να παραδώσουμε στους κατοίκους για χρήση».



Οι δύο βουλευτές της Ξάνθης μάλιστα κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά για τη βεβήλωση του παλαιού μουσουλμανικού νεκροταφείου στην Εισαγγελεία Ξάνθης και αμέσως μετά βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να κάνουν δηλώσεις σε τουρκικά ΜΜΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: Ντροπιαστική πρωτοβουλία του Δημάρχου Αβδήρων

Από την πλευρά της, η Τομεάρχης Πολιτισμού της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου σε δήλωσή της ανέφερε:



«Ο Δήμος Αβδήρων στο νομό Ξάνθης προχώρησε σε μια προσβλητική και επικίνδυνη πρωτοβουλία. Πιο συγκεκριμένα, συνεργεία του Δήμου εισέβαλαν στο παλιό μουσουλμανικό νεκροταφείο του οικισμού Πετεινός και ξεθεμελίωσαν τους τάφους με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής. Πρόκειται για μια απαράδεκτη ενέργεια βεβήλωσης που στρέφεται κατά της ιστορικής μνήμης της περιοχής και ενός λατρευτικού τόπου Ελλήνων πολιτών, μουσουλμανικού θρησκεύματος.

Η ντροπιαστική πρωτοβουλία του Δημάρχου παραπέμπει στις πιο σκοτεινές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας με πιο εμβληματική την ολική καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης από τις ναζιστικές αρχές κατοχής. Ο ίδιος φαίνεται να μη συνειδητοποιεί το βάρος του ατοπήματός του. Ενός ατοπήματος που, μεταξύ άλλων, δίνει λαβές σε ακραίες φωνές, μπορεί να λειτουργήσει ως ιδανική προβοκάτσια σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, και στρέφεται εν τέλει κατά της ισονομίας και της ισοπολιτείας που απολαμβάνουν όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες πολίτες. Η διαχρονική συνύπαρξη όμως διαφορετικών πολιτισμών , η πολιτισμική ετερότητα, ο πλουραλισμός, ο σεβασμός των δικαιωμάτων της μειονότητας σε ένα δεδομένο γεωγραφικό χώρο, πρέπει να στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό. Άλλωστε ο σεβασμός των νεκρών είναι μείζον θέμα πολιτισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί την εισαγγελική διερεύνηση των γεγονότων, την άμεση κατάπαυση των εργασιών, την έμπρακτη απολογία του Δημάρχου και εν τέλει την παραίτησή του».

