Κορονοϊός - Κίνα: πρώτοι θάνατοι μετά από 14 μήνες

Ανησυχία στις κινεζικές Αρχές προκαλεί η αναζωπύρωση της πανδημίας στην χώρα, από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση του Covid-19.

Η ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε σήμερα τους δύο πρώτους θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 έπειτα από έναν χρόνο και πλέον, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας (σ.σ. το υπουργείο Υγείας).

Η χώρα έχει βρεθεί τελευταία αντιμέτωπη με την πιο σοβαρή αναζωπύρωση των μολύνσεων από την έναρξη της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Οι δύο θάνατοι, που διαπιστώθηκαν στην επαρχία Τζιλίν, είναι οι πρώτοι οι οποίοι ανακοινώνονται από την 25η Ιανουαρίου 2021 στην ηπειρωτική Κίνα –εξαιρουμένων του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας επιβεβαιώθηκαν 4.051 κρούσματα του SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες.

Η Κίνα, η χώρα όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο νέος κορονοϊός, στα τέλη του 2019, κατάφερνε ως πρόσφατα να διατηρεί υπό πλήρη έλεγχο την επιδημία, επιβάλλοντας αμέσως ιδιαίτερα αυστηρά και μαζικά μέτρα περιορισμού, όμως η παραλλαγή Όμικρον, εξαιρετικά μεταδοτική, έχει προκαλέσει τους τελευταίους μήνες πολλαπλές εστίες σε όλη τη χώρα.

Οι Αρχές αναγκάστηκαν έτσι θέσουν υπό περιορισμό πόλεις όπως η Σεντζέν, τεχνολογικό κέντρο με 17,5 εκατομμύρια κατοίκους (νότια), την ώρα που η πολιτική της Κίνας, που συνοψίζει η φράση μηδέν κρούσματα, πλέον αμφισβητείται.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, που κατέγραφε λιγότερα από εκατό κρούσματα πριν από ακόμη τρεις εβδομάδες, πλέον επιβεβαιώνονται πάνω από χίλια ανά 24 ώρες επί μία εβδομάδα.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του συνεχίζει να ασκεί την πολιτική «μηδέν COVID», σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

«Πρέπει πάντα να βάζουμε σε πρώτο πλάνο τους ανθρώπους και τη ζωή τους» και για αυτό «συνεχίζουμε (...) την πολιτική μηδέν κρούσματα», ώστε να αποτρέπεται «το ταχύτερο δυνατόν η εξάπλωση της επιδημίας», εξήγησε.

Δεκάδες εκατομμύρια κινέζοι τελούν υπό περιορισμό στα σπίτια τους σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξασφαλίσουν όσο περισσότερες νοσοκομειακές κλίνες είναι δυνατόν, φοβούμενες ότι η αναζωπύρωση της κρίσης θα θέσει υπό πίεση το σύστημα υγείας.

Για το Πεκίνο, ο εξαιρετικά χαμηλός δείκτης θνητότητας της COVID-19 είναι πολιτικό επιχείρημα—αφού κατ’ αυτό δείχνει την ισχύ του κινεζικού μοντέλου διακυβέρνησης.

Στην επαρχία Τζιλίν, όπου καταγράφηκαν χιλιάδες κρούσματα την περασμένη εβδομάδα, οικοδομήθηκαν οκτώ νοσοκομεία εκστρατείας και δύο κέντρα καραντίνας.

Το Χονγκ Κονγκ, ημιαυτόνομη περιοχή της Κίνας, είναι επίσης αντιμέτωπο με το σοβαρότερο κύμα μολύνσεων από την εκδήλωση της πανδημίας και καταγράφει από τις αρχές Μαρτίου κάπου 200 θανάτους ανά 24 ώρες. Το σύνολο των θυμάτων ξεπέρασε πλέον τους 5.100 νεκρούς.

