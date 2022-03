Κόσμος

Περού – κατολισθήσεις: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων

Τόνοι βράχων και χώματος έθαψαν σπίτια. Ακόμη τρία πτώματα ανασύρθηκαν χθες από τα σωστικά συνεργεία.

Ακόμη τρία πτώματα, αυτά μιας μητέρας και των δύο γιων της, ανασύρθηκαν χθες Παρασκευή από σωστικά συνεργεία, αυξάνοντας στους επτά νεκρούς τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων της κατολίσθησης στο βόρειο Περού την Τρίτη που έθαψε πολλά σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται καθώς μένει τουλάχιστον ένας αγνοούμενος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την Τρίτη, τόνοι βράχων και χώματος έθαψαν επτά σπίτια χτισμένα σε λόφο στην απομονωμένη πόλη Ρετάμας (5.000 κάτοικοι), σε υψόμετρο 2.800 μέτρων, στην περιφέρεια Λα Λιμπερτάδ, 500 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμας, που απέχει 16 ώρες οδικώς από την Τρουχίγιο, την πρωτεύουσα της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Περού, ο Πέδρο Καστίγιο, που μετέβη στην περιοχή, στηλίτευσε τη φτώχεια που ωθεί πολίτες να οικοδομούν σπίτια σε περιοχές υψηλού κινδύνου ως προς τις φυσικές καταστροφές.

Η τοποθεσία αυτή πράγματι «είχε χαρακτηριστεί ζώνη υψηλού κινδύνου», τόνισε από την πλευρά του ο Μιγκέλ Γιαμασάκι, ανώτερο στέλεχος της Πολιτικής Προστασίας αρμόδιο για την πρόληψη.

Οι κατολισθήσεις είναι συχνές το καλοκαίρι του νότιου ημισφαιρίου στο περουβιανό τμήμα των Άνδεων, λόγω των εποχικών βροχών.

Το 2009, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους στη Ρετάμας εξαιτίας κατολίσθησης.

Στα μέσα του Φεβρουαρίου, στη Βραζιλία, πάνω από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πετρόπολις, ορεινό τουριστικό προορισμό κοντά στο Ρίο, όταν σημειώθηκαν ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, καταστρέφοντας ιδίως δεκάδες σπίτια τα οποία είχαν ανεγερθεί στην πλαγιά λόφου.

