Βραζιλία - Αμαζόνιος: παιδιά “χάθηκαν” στην ζούγκλα για 25 ημέρες! (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκαν οι δύο μαθητές του δημοτικού. Τι είπαν για τις συνθήκες διαβίωσης. Διαγνώστηκαν με οξύ και ακραίο υποσιτισμό.

Δυο μικροί ιθαγενείς, 7 και 9 ετών, βρέθηκαν ζωντανοί, αν και με οξύ υποσιτισμό και αφυδάτωση, έπειτα από τις 25 ημέρες που πέρασαν χαμένοι στη ζούγκλα του Αμαζονίου, στην Βραζιλία, όπου τρέφονταν αποκλειστικά μαζεύοντας φρούτα από δέντρα.

Τα παιδιά, ο Γκλάουκον και ο Γκλέισον, βρέθηκαν την Τρίτη «35 χιλιόμετρα από την τοποθεσία όπου είχαν εξαφανιστεί», με «ακραίο οξύ υποσιτισμό και αφυδάτωση», ανέφερε χθες υγειονομικός αξιωματούχος στη Μανάους, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αμαζόνας, όπου είχαν κηρυχθεί αγνοούμενα τα παιδιά.

Εισήχθησαν σε νοσοκομείο, «ανακτούν τώρα βάρος και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

