Ουκρανία - Μαριούπολη: οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 περιγράφουν την φρίκη του πολέμου (βίντεο)

Ο Χρήστος Μαζανίτης και ο Βασίλης Ρόζος συγκλονίζουν με τις εικόνες και τα συναισθήματα που μεταφέρουν από όσα έζησαν κατά το “σφυροκόπημα” της πόλης και στο ταξίδια διαφυγής τους από την χώρα.

Συγκλόνισαν με τις περιγραφές τους για όσα έζησαν επί τρεις εβδομάδες στην Μαριούπολη, η οποία επί πολλές ημέρες βρίσκεται υπό στενή πολιορκία από ρωσικές δυνάμεις, οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στην ρωσική πόλη, όπου διαβιούν και 100.000 ομογενείς μας.

Ο δημοσιογράφος Χρήστος Μαζανίτης και ο εικονολήπτης Βασίλης Ρόζος, μαζί με αποκλειστικές εικόνες που προβλήθηκαν για πρώτη φορά, από το οδοιπορικό τους στην πόλη των «ελεύθερων» πολιορκημένων, μετέφεραν τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισαν και οι ίδιοι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και της μετάδοσης των γεγονότων.

Με εμφανή συγκίνηση, μίλησαν και για τα συναισθήματα τους για όσα βίωνε κυρίως ο άμαχος πληθυσμός και δη τα παιδιά, τα πιο αθώα θύματα αυτού και κάθε πολέμου.

Ακόμη, περιέγραψαν σκηνές από την ημέρα που το άρμα μάχης έστρεψε την κάνη του προς το κομβόι στο οποίο περιλαμβανόταν το δικό τους όχημα, με προορισμό τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας.

Οι δύο συνάδελφοι ετοιμάζονται να αναχωρήσουν πάλι για την Ουκρανία, με προορισμό αυτήν την φορά την πόλη Λβίλ.

