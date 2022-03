Οικονομία

Σκυλακάκης για βενζίνη: μεγαλύτερη έκπτωση με την άυλη κάρτα καυσίμων (βίντεο)

Διευκρινίσεις για το μέτρο της επιδότησης. Γιατί δεν μειώνεται ο ΕΦΚ στα καύσιμα. Τι είπε για τις διεθνείς τιμές και την κατάσταση της οικονομίας, την “ψυχολογία του πολέμου” και τα ταμειακά διαθέσιμα.

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 μίλησε το Σάββατο ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης για την κατάσταση της οικονομίας εν μέσω των πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και των συνεπειών τους, αλλά και για τα μέτρα στήριξης προς κατηγορίες συμπολιτών, ώστε να υπάρξει ενίσχυση των εισοδημάτων τους για να αντιμετωπίσουν τι ανατιμήσεις και την ακρίβεια, λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Για τα νέα μέτρα και ειδικότερα για την επιδότηση της τιμής της βενζίνης, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι το όριο των 30.000 ευρώ που έχει τεθεί για να δικαιούται κάποιος το βοήθημα των 22 λεπτών ανά λίτρο, για συνολικά 180 λίτρα εντός τριμήνου, αφορά το φορολογητέο εισόδημα, άρα το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου, εφόσον το τελευταίο είναι μεγαλύτερο του πραγματικού.

Όπως είπε το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί για δύο αυτοκίνητα για το ζευγάρι μιας οικογένειας, εάν το κάθε όχημα ανήκει σε ξεχωριστό ΑΦΜ ιδιοκτήτη, σημειώνοντας πως εάν υπάρχει συνιδιοκτησία, τότε η επιδότηση αφορά μόνο ένα αυτοκίνητο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε πως το ύψος της επιδότησης μπορεί να αξιοποιηθεί συνολικά σε ένα γέμισμα και όχι σταδιακά.

«Θα σκεφθούμε και ένα κίνητρο, ώστε όποιος χρησιμοποιεί την άυλη κάρτα για την επιδότηση βενζίνης να έχει ένα bonus», είπε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, δίχως ωστόσο να ανακοινώσει επισήμως το επιπλέον ποσοστό της έκπτωσης στην τιμή της βενζίνης, που θα δικαιούται όποιος κάνει χρήση του μέτρου.

«Πρέπει να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Είμαστε ακόμη σε έλλειμμα, μικρότερο φέτος, αλλά έλλειμμα. Δεν έχουμε πάρει ακόμη επενδυτική βαθμίδα, φθάνουμε ένα κλικ από την επενδυτική βαθμίδα, αλλά δεν το έχουμε. Συνεπώς οι δυνατότητες μας είναι συγκεκριμένες και πεπερασμένες και κυρίως δεν ξέρουμε και το βάθος αυτής της κρίσης του πολέμου», επεσήμανε ο κ. Σκυλακάκης.

«Βλέπαμε κάποιο φως, αλλά τώρα βιώνουμε μια επιδείνωση της κατάστασης, όταν βλέπουμε να ανεβαίνει το πετρέλαιο 30 δολάρια πάνω το βαρέλι ή να πενταπλασιάζεται η τιμή του φυσικού αερίου», σημείωσε ο Αν. Υπουργός Οικονομικών.

Σε ότι αφορά τα μέτρα και τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου, ανέφερε «παρεμβαίνουμε κατά το δυνατόν και όσο πιο στοχευμένα γίνεται. Τα ταμειακά διαθέσιμα έχουν αλλάξει 1,5 φορά από το 2019. Τα έχουμε αυτά τα λεφτά γιατί έχουμε εμπιστοσύνη και δανεισμό, παρά τις δύο μεγάλες κρίσεις. Στα ταμειακά διαθέσιμα έχουμε και κάποια δισεκατομμύρια ευρώ από την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτά τα λεφτά, εάν βρεθείς να είσαι αποκομμένος από τον δανεισμό, θα τελειώσουν σε χρόνο ελάχιστο. Εμένα η δουλειά μου είναι αυτό να μην συμβεί και να μην υπάρχει η πιθανότητα να συμβεί».

«Ευτυχώς ακόμα δεν έχει επέλθει “ψυχολογία πολέμου”. Δεν βλέπω πτώση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές από τον Φεβρουάριο στον Μάρτιο. Τα έσοδα στο πρώτο δίμηνο του 2022 ήτα καλύτερα του στόχου, διότι είχαμε ένα μεταφερόμενο όφελος από το 2021. Από αυτά τα έσοδα, δίνουμε ότι δίνουμε», επεσήμανε ο κ. Σκυλακάκης, σημειώνοντας πάντως πως «όσο κρατάει ο πόλεμος, τόσο η χώρα γίνεται φτωχότερη και τόσο περιορίζεται η δυνατότητα μας να βοηθήσουμε».

Για την ΔΕΗ και τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης είπε πως «η ΔΕΗ έχει δώσει 3,2 εκατομμύρια ευρώ σε εκπτώσεις στους πελάτες της. Είναι η μόνη που μπορεί να έχει “υπερ-κέρδη”, λόγω των υδροηλεκτρικών και λιγνιτικών πηγών καυσίμου στις μονάδες της. Οι ιδιώτες πάροχοι, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, που είναι ακριβότερο το καύσιμο, δεν έχει υπερκέρδος, ενώ και οι τιμές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι δεδομένες και δεν αλλάζουν».

Σε ερώτηση γιατί δεν επελέγη ως μέτρο μια μείωση του ΦΠΑ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε πως «αν κάναμε έκπτωση φόρου, θα κέρδιζαν όλοι από λίγα χρήματα, πχ. 15-20 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Με τα μέτρα που πήραμε, επιλέξαμε να δώσουμε 200 ευρώ στους πιο ευάλωτους».

Ακόμη, απέκρουσε το επιχείρημα πως μια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα θα επέφερε αύξηση της κατανάλωσης και των κρατικών εσόδων, απαντώντας ότι «αύξηση κατανάλωσης σε περίοδο που είναι πανάκριβη η τιμή πετρελαίου και φυσικού αερίου σημαίνει ότι η χώρα θα γίνει πολύ φτωχότερη. Αν απέδιδε η μείωση του ΕΦΚ, όλοι οι υπουργοί οικονομικών θα την είχαν κάνει».

Για το δημοσιονομικό μαξιλάρι είπε πως η χώρα είναι ακόμη σε δημοσιονομική εποπτεία και θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές, συμπληρώνοντας πως «καμία σώφρων Κυβέρνηση δεν ακολουθεί την λογική “τα δίνω όλα”. Στον κορονοϊό τα μισά και παραπάνω από τα 40 δις που μας κόστισαν τα μέτρα, τα έβαλε η ΕΕ. Τώρα, έρχεται η ΕΚΤ και λέει θα υπάρξει θετικός ρυθμός ανάπτυξης και επομένως δεν θα υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση στήριξης των κρατών και “πρέπει να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας”. Μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση για τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αυτό είναι ένα μέρος».

