Τροχαίο: Νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στην παλαιά Εθνική Οδό Έδεσσας - Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις 5:30 το πρωί, στο 18ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Έδεσσας – Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση Καλυβίων, φορτηγό που οδηγούσε 25χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό όχημα που οδηγούσε 57χρονος. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 57χρονου οδηγού.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

