Κοινωνία

Διάρρηξη με λεία “μαμούθ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο από διαμέρισμα που περιείχε δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα αξίας μισού εκατομμύριου ευρώ.

Διάρρηξη με λεία-μαμούθ σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Μαρασλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, άγνωστοι δράστες παραβίασαν την είσοδο διαμερίσματος που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε έναν μικρό θησαυρό.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το χρηματοκιβώτιο που άρπαξαν οι διαρρήκτες είχε μέσα 50.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Indian Wells: Η Σάκκαρη στον τελικό και στο Νο 3 του κόσμου (εικόνες)



Κορονοϊός - Κίνα: πρώτοι θάνατοι μετά από 14 μήνες

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Τέταρτη δόση εμβολίου για όλους