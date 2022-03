Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Αναστάτωση μετά τη σεισμική δόνηση, με επίκεντρο μόλις 4 χιλιόμετρα ανατολικά του Αρκαλοχωρίου.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:40 στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο 4 χλμ ανατολικά του Αρκαλοχωρίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 11 χλμ.

