Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες σε πολλά μέτωπα

Ο δήμαρχος του Κιέβου, απευθύνει έκκληση στη Δύση, να συνεχίσει να στέλνει οπλισμό στην Ουκρανία, για να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν παρατηρήσει σημαντικές αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες στις περιοχές της πρώτης γραμμής όπου τα ουκρανικά στρατεύματα μάχονται απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος της προεδρίας Ολέξιι Αρεστόβιτς.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα μέσω διαδικτύου, ο ίδιος δήλωσε ότι οι μάχες συνεχίζονται ενώ ανέφερε τις πόλεις Μαριούπολη, Μικολάιφ, Χερσώνα και Ίζιουμ ως επίκεντρα της ρωσικής επίθεσης.

Την ίδια ώρα, ο Ανατόλι Κούρτιεφ, αντιδήμαρχος της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ότι χθες 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς στα προάστια της πόλης.

Μικολάιφ: Οι Ρώσοι χτύπησαν στρατόπεδο – φόβοι για δεκάδες νεκρούς

Στρατόπεδο καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας, δημιουργώντας φόβους για βαρύ απολογισμό νεκρών.

Το στρατόπεδο που βρίσκεται βόρεια της πόλης Μικολάιφ επλήγη από έξι ρωσικούς πυραύλους το πρωί της Παρασκευής. Καμία πληροφορία για απολογισμό θυμάτων δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα από τις ουκρανικές αρχές.

Οι Ρώσοι «πραγματοποίησαν δειλά πλήγματα κατά στρατιωτών την ώρα του ύπνου. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης του Μικολάιφ Βιτάλι Κιμ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, διευκρινίζοντας ότι περιμένει πληροφορίες για τις ουκρανικές απώλειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στρατιωτικού που βρισκόταν επί τόπου, περί τους 200 νεαροί στρατιώτες βρίσκονταν στο στρατόπεδο την ώρα της επίθεσης. Δεκάδες έχουν σκοτωθεί, δήλωσε άλλος ουκρανός στρατιώτης.

«Συνεχίζουμε να μετράμε, αλλά είναι αδύνατον να ξέρουμε λόγω της κατάστασης των πτωμάτων», δήλωσε ένας διασώστης.

Ο δήμαρχος του Μικολάιφ Ολεξάντρ Σένκεβιτς δήλωσε, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ότι αυτή η πόλη, που αριθμούσε μισό εκατομμύριο κατοίκους πριν από τον πόλεμο, βομβαρδίσθηκε από την γειτονική της περιοχή της Χερσώνας, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Ο βομβαρδισμός γίνεται με μεγάλη ταχύτητα για να ενεργοποιηθεί το σύστημα του αντιαεροπορικού συναγερμού», δήλωσε σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα της Ukrainska Pravda.

Το Μικολάιφ και η περιοχή του αποτελούν θέατρο σφοδρών συγκρούσεων και ρωσικών βομβαρδισμών. Η πόλη είναι στρατηγικής σημασίας διότι είναι ο τελευταίος κόμβος πριν από την Οδησσό.

Δήμαρχος Κιέβου: Στείλτε μας όπλα

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε έκκληση στους συμμάχους της Δύσης να συνεχίσουν την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της Ρωσίας.

«Σας παρακαλώ, στηρίξτε μας», δήλωσε ο πρώην επαγγελματίας πυγμάχος σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera που δημοσιεύεται σήμερα. «Είμαστε σε θέση να κλείσουμε μόνοι μας τον εναέριο χώρο μας», δήλωσε. «Αλλά σίγουρα χρειάζεται να έχουμε τα σωστά όπλα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο Κίεβο έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 200 άμαχοι. Περίπου 2 εκατ. κάτοικοι παραμένουν στην πόλη, δήλωσε ο Κλίτσκο.

«Μην ξεχνάτε ότι υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας αλλά και την ίδια στιγμή υπερασπιζόμαστε τις θεμελιώδεις αξίες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας», δήλωσε ο ίδιος. «Το μήνυμά μου είναι σαφές: σας παρακαλώ σταματήστε κάθε οικονομική σχέση με τη Ρωσία διότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί κάθε ευρώ για να ενισχύσει τον στρατό του, ο οποίος κινείται προς εμάς», δήλωσε.

"Κόλαση" η Μαριούπολη

Στην Μαριούπολη, η καθημερινότητα των κατοίκων είναι μια συνεχής προσπάθεια να γλιτώσουν από τις βόμβες και να επιβιώσουν στα χαλάσματα. Πτώματα που δεν έχουν ακόμα συλλεχθεί, τυλιγμένα σε κουβέρτες, παλτά, οποιαδήποτε είδος καλύμματος, κείτονται σε ακάλυπτους χώρους που έχουν καθαριστεί από τα χαλάσματα. Οι νεκροί συχνά θάβονται σε ομαδικούς τάφους.

'Όλα αυτά ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, για «πολυάριθμα εγκλήματα πολέμου», διαβεβαιώνοντας ότι οι δυνάμεις υπό την ηγεσία της Μόσχας κάνουν «ό,τι είναι δυνατό» για να μην στοχοποιούν αμάχους.

Μόλις χθες, ο Έλληνας πρόξενος στην Μαριούπολη, κατάφερε, μετά από ταξίδι - θρίλερ τεσσάρων ημερών, να περάσει στην Μολδαβία,





