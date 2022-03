Αθλητικά

Πέθανε ο Πέτρος Λινάρδος

Θλίψη στον αθλητικό κόσμο σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του Πέτρου Λινάρδου, του αποκαλούμενου και ως "πατριάρχη" του κλάδου του.

Τον θάνατο του «πατριάρχη» της, Πέτρου Λινάρδου, θρηνεί η ελληνική αθλητική δημοσιογραφία.

Ο Πέτρος Λινάρδος, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) επί 16 χρόνια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Παρά την ηλικία του, ο Πέτρος Λινάρδος αρθρογραφούσε στο «ΒΗΜΑ» έως την τελευταία στιγμή.

«Έφυγε από κοντά μας ο άνθρωπος που εργάστηκε επί δεκαετίες με ήθος και αρχές στηρίζοντας όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία, αλλά και ολόκληρο το φάσμα του αθλητισμού. Πολυγραφότατος αρθρογράφος και συγγραφέας συνέβαλε τα μέγιστα στην άνοδο του επιπέδου στον κλάδο μας ανοίγοντας νέους ορίζοντες,» αναφέρει η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΠΣΑΤ.

Ο Πέτρος άφησε πίσω τον γιο του Νίκο, ο οποίος ήταν μέλος της «χρυσής» εθνικής του Ευρωμπάσκετ του 87 και εργάζεται πλέον ως προπονητής και τον γιο του Δημήτρη, καθώς και τρεις εγγονές.

Στην σχετική ανακοίνωσή του ο ΠΣΑΤ αναφέρει:

«Ο ελληνικός αθλητισμός είναι από σήμερα ορφανός. Λίγο νωρίτερα έφυγε από κοντά μας ο πατριάρχης της Αθλητικής Δημοσιογραφίας και διατελέσας επί 16 χρόνια πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), Πέτρος Λινάρδος, σε ηλικία 97 ετών. Όμως παρά την ηλικία του, αρθρογραφούσε στο ΒΗΜΑ έως την τελευταία στιγμή. Και πάντα με θετική σκέψη και μεγάλη αγάπη για τους αθλητές, τους επιστήμονες του αθλητισμού και τα αθλητικά σωματεία.

Έφυγε από κοντά μας ο άνθρωπος που εργάστηκε επί δεκαετίες με ήθος και αρχές στηρίζοντας όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία, αλλά και ολόκληρο το φάσμα του αθλητισμού. Πολυγραφότατος αρθρογράφος και συγγραφέας συνέβαλε τα μέγιστα στην άνοδο του επιπέδου στον κλάδο μας ανοίγοντας νέους ορίζοντες.

Ο Πέτρος Λινάρδος γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1925 στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού Σταδίου, όπου διέμενε η προσφυγική οικογένεια της μητέρας του μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Αφετηρία της δημοσιογραφικής πορείας του ήταν η «Μαθητική Πένα» της Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης. Από το 1950 έως σήμερα ήταν συνεργάτης στην εφημερίδα «Το Βήμα». Πέραν του αθλητικού ρεπορτάζ ασχολήθηκε και με το ναυτιλιακό και την κοινωνική πρόνοια ενώ επί 20 έτη διετέλεσε κριτικός κινηματογράφου στα «Νέα». Για το έργο του και την προσφορά του στον αθλητισμό τον τίμησαν πολλοί φορείς στο εξωτερικό και την Ελλάδα.

Επίσης πρωτοστάτησε στην ίδρυση του ΠΣΑΤ το 1952 και ήταν μεταξύ των ιδρυτικών μελών. Διετέλεσε πρόεδρός του (1976-1992) και αργότερα ανακηρύχτηκε επίτιμο πρόεδρος. Το όνομά του φέρει τιμής ένεκεν η αίθουσα τύπου του Πανιωνίου. Στο μεγάλο συγγραφικό του έργο συμπεριλαμβάνονται 20 μελέτες και δοκίμια και 10 βιβλία. Το τελευταίο του σημαντικό βιβλίο εκδόθηκε στα 93 του, το 2018 με τίτλο «Δημητρός Δάλλας: Ο πρωτομάστορας του αθλητισμού της Μικράς Ασίας και της προσφυγικής αναγέννησης του Πανιωνίου ΓΣ Σμύρνης».

Ο Πέτρος Λινάρδος και η σύζυγός του Ζαφειρούλα (Ρούλα) που έφυγε από τη ζωή λίγο νωρίτερα είχαν δυο γιούς τον Νίκο, μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ το 1987 και τον Δημήτρη, γραφίστα και τρεις εγγονές.

Το ΔΣ του ΠΣΑΤ με ανακοίνωση του εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη των Αθλητικών Συντακτών για το χαμό του πατριάρχη της Αθλητικής Δημοσιογραφίας. Ο δε πρόεδρος του ΠΣΑΤ Γιάννης Θεοδωρακόπουλος επικοινώνησε ήδη με τους δυο γιούς του αείμνηστου για να τους μεταφέρει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του κλάδου μας. Αιωνία του η μνήμη».

