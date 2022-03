Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς το “υπερόπλο” της στο el clasico

Χωρίς την αιχμή του δόρατος της επιθετικής της γραμμής θα υποδεχθεί η «Βασίλισσα» τους Καταλανούς.

Η απουσία του Καρίμ Μπενζεμά από το αυριανό clasico με την Μπαρτσελόνα στο Μπερναμπέου είναι πλέον οριστική και αμετάκλητη.

Ο Γάλλος κεντρικός επιθετικός δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του από τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μαγιόρκα και έκτοτε δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί κανονικά.

Ο τεχνικός της «βασίλισσας», Κάρλο Αντσελότι, ήλπιζε πως θα έβλεπε έστω την τελευταία στιγμή, δηλαδή στην προπόνηση του Σαββάτου (19/3) τον Μπενζεμά να ακολουθεί το πρόγραμμα, αλλά αυτό δεν συνέβη και ως εκ τούτου ο 34χρονος φορ θα είναι... θεατής του clasico με την Μπαρτσελόνα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.

