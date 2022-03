Κόσμος

Βατικανό: Ο Πάπας ανοίγει δρόμο για διαδοχή από γυναίκα στην Curia

Τι αναφέρεται στο νέο Αποστολικό Σύνταγμα, που φέρει την υπογραφή του Ποντίφηκα. Ποια είναι η πρώτη γυναίκα στην Curia.

Ο Πάπας Φραγκίσκος εξέδωσε νέο αποστολικό σύνταγμα για την κεντρική διοίκηση του Βατικανού, την Κουρία (Curia), στο οποίο προβλέπεται ότι κάθε άνθρωπος που έχει βαπτισθεί καθολικός, περιλαμβανομένων των γυναικών, δύναται να ηγείται των υπηρεσιών του Βατικανού.

«...άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να έχουν ρόλους διοίκησης και ευθύνης», αναφέρεται στο προοίμιο του κειμένου.

Άνδρες κληρικοί ηγούνται των περισσοτέρων υπηρεσιών του Βατικανού, συνήθως καρδινάλιοι.

Εννέα χρόνια χρειάσθηκαν για να συνταχθεί το νέο σύνταγμα, που ονομάζεται Praedicate Evangelium. Θα τεθεί σε ισχύ στις 5 Ιουνίου και θα αντικαταστήσει το αποστολικό σύνταγμα που εκδόθηκε το 1988 υπό τον πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ.

Η πρώτη γυναικα στην Curia

Ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε στις αρχές Νοεμβρίου 2021 την πρώτη γυναίκα στην ηγεσία της κυβέρνησης του Βατικανού, τη Φραγκισκανή αδελφή Ραφαέλα Πετρίνι, επιμένοντας στη βούλησή του να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στην Εκκλησία.

Ως γενική γραμματέας της κυβέρνησης, η 52χρονη Ιταλίδα μοναχή θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των διοικητικών επιχειρήσεων, κυρίως στα μουσεία του Βατικανού, το ταχυδρομείο και την αστυνομία. Γίνεται έτσι η πλέον υψηλόβαθμη γυναίκα στο πιο μικρό κράτος του κόσμου.

Ο διορισμός της Πετρίνι, που έχει πτυχίο από το LUISS, ένα αναγνωρισμένου κύρους ιταλικό οικονομικό Πανεπιστήμιο, σηματοδοτεί την τελευταία χρονικά προσπάθεια του Πάπα να τηρήσει την υπόσχεση για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων που έδωσε πριν από χρόνια, η οποία όμως σύμφωνα με γυναικείες οργανώσεις υλοποιείται με μεγάλη βραδύτητα.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφημερίδα National Catholic Reporter, τη θέση αυτή καταλάμβανε κατά παράδοση επίσκοπος.

Ο Φραγκίσκος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θέλει οι γυναίκες να παίζουν πιο σημαντικό ρόλο στην Καθολική Εκκλησία.

Τον Ιανουάριο του 2021, ο Πάπας τροποποίησε τον νόμο για να επιτρέπει στις γυναίκες να υπηρετούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, χωρίς να πει εντούτοις ότι αυτή η αλλαγή μπορεί μια μέρα να ανοίξει την πόρτα σε γυναίκες ιερείς.

Τον Φεβρουάριο του 2021, ο Πάπας όρισε μια γυναίκα ως υπογραμματέα της συνόδου των επίσκοπων, την πρώτη που καταλαμβάνει αυτή τη θέση με δικαίωμα ψήφου σε ένα όργανο που μελετά τα μεγάλα ζητήματα του δόγματος.

Το 2016, ο Πάπας είχε συγκροτήσει επιτροπή αρμόδια να εξετάσει την ιστορία των γυναικών διακόνων κατά τα πρώτα χρόνια της καθολικής Εκκλησίας, σε μια προσέγγιση που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην ένταξη των γυναικών σε αυτόν τον ρόλο σήμερα, με την ελπίδα των μεταρρυθμιστών.

Ο Φραγκίσκος έλεγε ανέκαθεν ότι δεν βλέπει τον λόγο γιατί μια γυναίκα δεν θα πρέπει να κατέχει μια κορυφαία θέση εκτός από εκείνες που για δογματικούς λόγους είναι ανοιχτές μόνο σε χειροτονημένους ιερείς.

