Ουκρανία: Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα (εικόνες)

Αντιρατσιστικό-αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

Σε εξέλιξη είναι συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

«ΝΑΤΟ κλείσε τους ουρανούς (σ.σ. εννοούν να επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων όπως έχει ζητήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι), «Σταματήστε τον πόλεμο», «Βοηθήστε να σωθεί η Ουκρανία» ανέφεραν μερικά από τα πλακάτ που κρατούσαν στα χέρια τους οι συγκεντρωμένοι.

Σημειώνεται ότι το συλλαλητήριο πραγματοποιείται με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν κλείσει οι λεωφόροι Βασ. Αμαλίας και Βασ. Σοφίας, από το ύψος της οδού Σέκερη, καθώς και η οδος Σταδίου, λόγω της πραγματοποίησης αντιπολεμικού-αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου.

Δείτε φωτογραφίες από το Σύνταγμα:

