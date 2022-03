Life

Κέιτ Μίντλεντον – Πρίγκιπας Ουίλιαμ: “Έφαγαν” πόρτα σε χωριό της Μπελίζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιο ζήτημα διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι κάτοικοι χωριού στην Μπελίζ. Ποια ήταν η αντίδραση του παλατιού

Οι κάτοικοι χωριού στην Μπελίζ της Κεντρικής Αμερικής διαμαρτυρήθηκαν έντονα κατά της "αποικιοκρατικής επίσκεψης" του πριγκιπικού ζεύγους και δεν τους άφησαν να προσγειώσουν ούτε το ελικόπτερό τους στο χωριό.



Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής ανάγκασαν τον Δούκα και τη Δούκισσα του Κέιμπριτζ να ακυρώσουν το ταξίδι τους σε χωριό της Μπελίζ, από όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν την περιοδεία τους στην Καραϊβική.

Οι κάτοικοι του «Indian Creek» εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους και χαρακτήρισαν επίσκεψη «αποικιοκρατική». Μάλιστα όλο αυτό το αισθάνθηκαν σαν «ένα χαστούκι στο πρόσωπο». Η οργή τους ήταν έντονη καθώς, όπως υποστηρίζουν, δόθηκε άδεια στο ελικόπτερο του Γουίλιαμ και της Κέιτ να προσγειωθεί στο γήπεδό τους χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

Ο τοπικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Channel 7 περιέγραψε την αντίδραση των κατοίκων ως συνδεδεμένη με τα δικαιώματα στη γη τους που διαγράφηκαν στην περίοδο της αποικιοκρατίας από τους Βρετανούς, σύμφωνα με τον Guardian.

Στην αντίδρασή τους συνέβαλε και η διαμάχη μεταξύ των κατοίκων της περιοχής του Τολέδο και της Flora and Fauna International (FFI), μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης της οποίας ηγείται ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε ότι η επίσκεψη στο χωριό ακυρώθηκε.

Η επίσκεψη αυτή είναι μέρος της περιοδείας που έχουν σχεδιάσει στο Μπελίζ, την Τζαμάικα και τις Μπαχάμες, η οποία θεωρείται μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν υποστήριξη για τη μοναρχία και να πείσουν άλλα έθνη να μην ακολουθήσουν τα Μπαρμπέιντος επιλέγοντας να γίνουν ανεξάρτητη δημοκρατία.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Προσπάθησε να περάσει στην Ελλάδα με όπλα και ναρκωτικά

Κορονοϊός: 19705 νέα κρούσματα το Σάββατο

Λαμία: Ανήλικοι ακινητοποίησαν και έκλεψαν ηλικιωμένο