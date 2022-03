Κοινωνία

Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Ημιμαραθώνιου. Ποιοι δρόμοι θα μείνουν κλειστοί.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα τεθούν σε ισχύ από νωρίς το πρωί της Κυριακής 20 Μαρτίου, στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής 10ου Ημιμαραθώνιου Αθήνας και αγώνα δρόμου 5 χλμ.

Ο Ημιμαραθώνιος θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 08.30 έως 12.00 την Κυριακή με εκκίνηση στη Λεωφόρο Αμαλίας στο ύψος της Πλατείας Συντάγματος (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη) και τερματισμό στη Λεωφόρο Βασ. Αμαλίας (στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη).

Παράλληλα, την ίδια ημέρα και κατά τις ώρες 11.45 έως 12.45, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. με εκκίνηση την Πλατεία Συντάγματος Φιλελλήνων, στο ύψος της Οδού Όθωνος, με κατεύθυνση προς την Οδό Φιλελλήνων και τερματισμό στη λεωφόρο Βασ. Αμαλίας (στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη).



Η διαδρομή του Ημιμαραθωνίου

Λ. Β. Αμαλίας - Πανεπιστημίου – Αιόλου (αριστερά) – Σταδίου (αριστερά) – Πλ. Συντάγματος – Φιλελλήνων – Λ. Β. Αμαλίας (δεξιά) – κόμβος Λ. Β. Αμαλίας/Λ. Β. Όλγας – πέρασμα στο ανοδικό ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Β. Αμαλίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κέντρο) – Αθ. Διάκου (αριστερά εσωτερικά) – κόμβος Καλλιρρόης/Λ. Βουλιαγμένης/Αρδηττού – Αρδηττού (αριστερά στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρόης) - κόμβος Λ. Β. Όλγας/Λ. Β. Κωνσταντίνου – συνέχεια ευθεία στη Λ. Β. Κωνσταντίνου (ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρόης) – πέρασμα δεξιά στο ανοδικό ρεύμα της Λ. Β. Κωνσταντίνου στην Ερατοσθένους – Λ. Β. Σοφίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας) – Λ. Μεσογείων (δεξιά) – Φειδιππίδου (αριστερά) – κόμβος Λ. Β. Σοφίας/Λ. Κηφισίας/Λ. Αλεξάνδρας – Λ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων) – κόμβος Λ. Αλεξάνδρας/Πατησίων – Πατησίων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατήσια) – αναστροφή στο ύψος της οδού Κεφαλληνίας – Πατησίων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κέντρο) – Μάρνης (δεξιά) – 3ης Σεπτεμβρίου (αριστερά) – Ομόνοια – Πανεπιστημίου (αριστερά) - Πατησίων (αριστερά προς Πατήσια, αντίθετα στην κυκλοφορία) – συνέχεια Πατησίων (πέρασμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατήσια στο ύψος της οδού Στουρνάρη) – Λ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας) – κόμβος Λ. Β. Σοφίας/Λ. Κηφισίας/Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ (δεξιά, στη μεσαία όδευση) – Λ. Β. Σοφίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κέντρο) – Λ. Β. Κωνσταντίνου (ρεύμα κυκλοφορίας προς Παναθηναϊκό Στάδιο) – Β. Γεωργίου Β΄ (δεξιά) – Ρηγίλλης (δεξιά) – Λ. Β. Σοφίας (αριστερά) – Ακαδημίας (δεξιά) – Χαλκοκονδύλη - Πατησίων (αριστερά) – Πανεπιστημίου (αριστερά).

Η διαδρομή του Αγώνα Δρόμου

Φιλελλήνων – Λ. Β. Αμαλίας (δεξιά) - στο ύψος του σηματοδότη της Λ. Β. Όλγας (αριστερά) - Λ. Β. Κων/νου (αριστερά) – Κόμβος Hilton (αριστερά) – Λ. Β. Σοφίας (ρεύμα κυκλοφορίας από Σύνταγμα προς Hilton) – Ακαδημίας (δεξιά) – Χαριλάου Τρικούπη (αριστερά) – Πανεπιστημίου (αριστερά) – Λ. Β. Αμαλίας.

Σε ποιους δρόμους θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας

Κατά τις ώρες 05.30΄ έως 13.30΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) στις ακόλουθες λεωφόρους, οδούς και πλατείες περιοχής Δήμου Αθηναίων:

Λ. Β. Αμαλίας , στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Συγγρού και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) , σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σόλωνος και της οδού Πανεπιστημίου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σόλωνος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Πλατεία Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ρηγίλλης, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Βάθη και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πατησίων - 28ης Οκτωβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της πλ. Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πατησίων - 28ης Οκτωβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της οδού Αγ. Μελετίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει κατά τις ώρες 06.00΄ έως 11.00΄.

3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Ομονοίας και της οδού Ηπείρου, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Β. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λ. Β. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Αθ. Διάκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Συγγρού.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αραβαντινού , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ησιόδου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κολωνού και της πλ. Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της πλ. Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ανώνυμη οδός (δίπλα στο πάρκο Ελευθερίας), σε όλο το μήκος της.

Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της.

Μονής Πετράκη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υψηλάντου και της Λ. Β. Σοφίας.

Χατζηκώστα, σε όλο το μήκος της.

Ζαχάρωφ, σε όλο το μήκος της.

Τσόχα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Β. Σοφίας.

Λ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Αρδηττού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Β. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Β. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Β. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Β. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Β. Σοφίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην των οδών Ιπποκράτους και Χαριλάου Τρικούπη.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κανελλόπουλου και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αλεξάνδρας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Β. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Λ.Β. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αλεξάνδρας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

Λ. Αλεξάνδρας – Λουκάρεως.

Λ. Αλεξάνδρας – Ιπποκράτους.

Λ. Αλεξάνδρας – Χαρ. Τρικούπη.

Πατησίων - 28ης Οκτωβρίου – Κοδριγκτώνος.

Πατησίων - 28ης Οκτωβρίου – Στουρνάρα.

Λ. Β. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού (μόνο για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).

Λ. Β. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου.

Λ. Β. Σοφίας – Κόκκαλη.

Λ. Β. Κων/νου – Ριζάρη.

Εναλλακτικά δρομολόγια

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Λ. Αλεξάνδρας – Χαρ. Τρικούπη (κάθετη διέλευση όταν δεν υπάρχει μεγάλος όγκος αθλητών) – προς περιοχή Γκύζη – συνέχεια μέσω Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Λ. Κατεχάκη.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο Αθηνών:

Ούλωφ Πάλμε - Κοκκινοπούλου – Λ. Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας - Πανόρμου - περιοχή Γκύζη - Λ. Αλεξάνδρας/Ιπποκράτους (κάθετη διέλευση όταν δεν υπάρχει μεγάλος όγκος αθλητών).

Από Κέντρο Αθηνών προς νότια προάστια:

Πειραιώς – Χαμοστέρνας - Λ. Συγγρού - Λ. Ποσειδώνος ή,

Πειραιώς – Χαμοστέρνας - Καλλιρόης - Λ. Βουλιαγμένης.

Από περιοχή Γκύζη, Κυψέλη, Γαλάτσι προς Λόφο Λυκαβηττού, Κολωνάκι, Εξάρχεια:

Περιοχή Γκύζη – Λουκάρεως (κάθετη διέλευση όταν δεν υπάρχει μεγάλος όγκος αθλητών) – Νικοτσάρα – Περιφερειακή Λυκαβηττού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Σημειώνεται ότι κατά τις ώρες 06.00 έως το τέλος των αγώνων, θα λειτουργεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων Ημιμαραθωνίου, ειδικό τηλεφωνικό κέντρο, με αριθμούς κλήσης 210-8708237, 210-8708238 και 210-8708239, με τους οποίους θα μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες για να πληροφορούνται για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και για προτεινόμενες εναλλακτικές διαδρομές.

