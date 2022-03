Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η έκκληση της Ολένα Ζελένσκα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών

Η επιστολή της σύζυγου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ολένα Ζελένσκα, η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC), μια οργάνωση που εκπροσωπεί 580 εκατομμύρια χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, να βοηθήσει στη διοργάνωση “πραγματικών ανθρωπιστικών διαδρόμων” στην Ουκρανία.

“Γνωρίζοντας την εμπειρία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών στη διευθέτηση ανθρωπιστικών κρίσεων, σας ζητάμε να βοηθήσετε, κυρίως μέσω συνδεδεμένων υπηρεσιών, την Ουκρανία και τους Ουκρανούς που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο”, γράφει η Ζελένσκα σε επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική προεδρία.

“Σας ζητώ πρώτα από όλα να γίνετε μεσολαβητές στη διοργάνωση πραγματικών ανθρωπιστικών διαδρόμων”, πρόσθεσε.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών συγκεντρώνει 352 εκκλησίες και άλλες εκκλησιαστικές κοινότητες από σχεδόν 100 χώρες και εδάφη που περιλαμβάνουν τις περισσότερες ορθόδοξες εκκλησίες, μεγάλο αριθμό αγγλικανικών, βαπτιστικών, λουθηρανικών, μεθοδιστικών και μεταρρυθμιστικών Εκκλησιών, καθώς και πολλές ενωμένες και ανεξάρτητες εκκλησίες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

